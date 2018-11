Czech Press Photo vyhrál snímek samice orangutana s umírajícím mládětem. Bodovaly i fotky s premiérem

Fotografií roku 2018 a vítězem soutěže Czech Press Photo je snímek samice orangutana s umírajícím potomkem. Jeho autorem je Lukáš Zeman, který obrázek odkazující na ničení přírody pořídil na Borneu. Mezinárodní porota po mnoha letech nevybrala fotografii s prvoplánově politickým námětem ať už z domácí či světové scény. Vítězný snímek má podle ní globální přesah. Praha 18:59 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografií roku 2018 a vítězem soutěže Czech Press Photo je snímek samice orangutana s umírajícím potomkem. Jeho autorem je Lukáš Zeman | Foto: Lukáš Zeman | Zdroj: Czech Press Photo 2018

Porota udělila další ceny v osmi kategoriích a Grant Prahy na další dokumentaci proměn města. Dostal ho volný fotograf Tomáš Vocelka za projekt Pod pražskými věžemi. Porota hodnotila práce 430 fotografů, kteří přihlásili 6456 fotografií. Do kategorie video přispělo 26 autorů s 41 videi.

V kategorii Lifestyle bodoval se svou sérií Móda na dostizích reportér ČTK Roman Vondrouš. ČTK také v rámci Czech Press Phota udílí svou cenu, dostala ji Ivana Jašminská za snímek Digitální detox.

Téma vítězných snímků

Hlavní vítězná fotografie má i první místo v kategorii Příroda, věda a životní prostředí. V kategorii Aktualita mezi jednotlivými snímky porota vybrala jako vítězný s fotografií Michala Čížka z AFP, na níž šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyjadřuje polibkem na čelo svůj vděk za úspěšnou volební kampaň PR manažerovi Marku Prchalovi krátce po vítězných volbách 21. října 2017.

V téže kategorii patří prvenství za sérii snímků Tomáši Benedikovičovi z Denníku N, který zachytil jeden z posledních předvolebních mítinků Babiše v Jihlavě.

Ceny se v úterý předávaly na Staroměstské radnici, kde od středy potrvá až do 30. ledna výstava vítězných a dalších vybraných fotografií a videí.

„Tento snímek zobrazuje vztah mezi člověkem a přírodou, také naprosto zřetelně ukazuje okamžitý dopad zásahu člověka do přirozeného řádu života. (...) Pokud umře příroda, tak zemře i lidská rasa. Proto je pro porotu tento snímek nejsilnější ze všech přihlášených,“ shrnul prohlášení poroty její člen, fotograf deníku The New York Times Joao Silva.

„Jsem přesvědčená, že výběr poroty Fotografie roku 2018 mnohé překvapí. Není to typická fotografie, na kterou jsme v Czech Press Photo zvyklí. Ale její sdělení: příroda umírá a my jsme její součástí, je vysoce aktuální a burcující,“ uvedla ředitelka soutěže Veronika Souralová.