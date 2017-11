Obraz za dvě miliardy. V New Yorku vydraží Da Vinciho Spasitele světa

V New Yorku ve středu draží jedno z posledních pláten renesančního umělce Leonarda da Vinciho. Aukční síň Christie‘s předpokládá, že obraz nazvaný Spasitel světa se může prodat v přepočtu za více než 2 miliardy korun. New York 8:00 15. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plátno Salvator mundi zobrazuje Krista v modrém oděvu, jak žehná pravicí s překříženými prsty a v levé ruce drží křišťálovou kouli. Da Vinci ho namaloval kolem roku 1500 | Foto: Peter Nicholls | Zdroj: Reuters

Plátno Salvator mundi zobrazuje Krista v modrém oděvu, jak žehná pravicí s překříženými prsty a v levé ruce drží křišťálovou kouli. Da Vinci ho namaloval kolem roku 1500.

Historici umění se domnívají, že dílo je jedním z méně než 20 pláten, která umělec dokončil. Dlouho bylo ztracené a v roce 1958 byl obraz na jedné aukci prodán jen za 45 liber. Jak vysvětluje odborník na díla starých mistrů Alan Wintermute, problém je, že původní malba byla překrytá novější vrstvou barvy.

„Znovu se obraz objevil na jedné malé aukci ve Spojených státech v roce 2005. Byl překryt vrstvami barvy, které zakryly jeho kvality. Prodal se jako reprodukce. Nový majitelé pak začali s restaurováním, a jakmile odstranili svrchní vrstvy, odhalili starou původní malbu. V ten moment se začalo uvažovat o tom, že by to skutečně mohl být originál, o kterém se myslelo, že je dávno zničený,“ říká expert aukční síně Christies, který odhaduje, že by se plátno mohlo prodat za zhruba 100 milionů dolarů (tedy více než 2 miliardy korun).

Před několika lety ho koupil ruský miliardář Dmitrij Rybolovlev, který za něj zaplatil ještě o 30 milionů dolarů víc.

„Všechna Leonardova díla jsou výjimečná, protože Leonardo vytvořil poměrně málo obrazů, a tohle jede z mála dokončených a dobře provedených obrazů. Významné na tom je, že je tam znázorněn Kristus takzvaně 'ánfas'. Je to obraz, který měl velký vliv na umění a umělce v 16. století,“ vysvětlil Radiožurnálu význam obrazu Spasitele světa v dějinách evropské malby historik umění Martin Zlatohlávek, podle kterého je dnes většina odborníků přesvědčena, že jde o originál vytvořený Leonardem da Vincim.

Ve stejné aukci se bude přitom také dražit umělecký kousek, který má k renesančnímu originálu daleko. Jde o dílo nazvané Šedesát posledních večeří z roku 1986 od pop-artového umělce Andyho Warhola. Cena sady šedesáti černobílých sítotiskových reprodukcí DaVinciho Poslední večeře aukční dům odhaduje na v přepočtu miliardu korun.