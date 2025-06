Design není pro elity, ale pro široké spektrum lidí, říká Marešová. Navrhla lanovky na Petřín a Ještěd

Design nejsou jen vázy, ale i průmyslové výrobky, upozorňuje designérka Anna Marešová v pořadu Hovory s inovátory Českého rozhlasu Plus. „Lidé pak vnímají design jako elitářský, jako něco pro lidi, co si můžou dovolit vázy za 100 tisíc korun. Ale design by měl být pro široké spektrum lidí,“ zdůrazňuje autorka designů lanovky na Petřín nebo na Ještěd, intimních produktů pro ženy nebo třeba vozu T3 Coupé pro pražský dopravní podnik. Hovory s inovátory Praha 0:10 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Design je podle Marešové součástí běžného života. „Nemám sen být inovativní designérka,“ přiznává. „Mě uspokojuje, když vidím, že jsou moje věci v souladu,“ vysvětluje.

„Nepřeju si navrhnout třeba raketu. Ale chci, aby se v Praze, v mém rodném městě, vytvářely věci s rozmyslem a měly jednotný směr,“ přibližuje svou představu.

„Ve veřejném prostoru totiž vznikají věci, které jsou fajn, ale nejsou součástí většího plánu. Chybí návaznosti. Jsou to jednotlivosti, ale není jasné, jak navazují na své okolí. A pak je celek rozpačitý,“ podotýká Marešová.

Přítomnost každodenních věcí, třeba i budov, přitom podle ní formuje vkus každého člověka. Za příklad dává školu, kde děti tráví několik hodin denně. „Pokud je škola postavená prakticky, je vkusná a čistá, je to základ pro vývoj,“ říká o tom, jak si představuje vkus a design svého okolí.

České firmy ale ještě nejsou zvyklé mít svého designéra, který by řešil produkty. „Spousta věcí u nás vzniká nechtíc, na koleni,“ upozorňuje na odvrácenou stránku toho, že jsou Češi zdatní improvizátoři.

„Když jsem vyjela na studia do Anglie, najednou jsem si uvědomila, jak je naše republika malá. A že možností, co by člověk jako designér mohl dělat, je ve světě mnohem víc,“ poukazuje.

„V každé zemi jsou velmi kvalitní designéři a umělci. Je dobré se nesrovnávat, ale inspirovat,“ uzavírá Anna Marešová.

Proč na sebe vozy její lanovky na Ještěd mrkají? V čem je pro designéra užitečný 3D tisk? Poslechněte si celé Hovory s inovátory v audiozáznamu výše.

Anna Marešová s novou podobu petřínské lanovky | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz