Začíná festival Designblok s tématem štěstí. Budou při něm platit omezení kvůli koronaviru

Štěstí - to je muška jenom zlatá, ale také téma letošního ročníku festivalu Designblok. Začíná ve středu a představí se na něm přes dvě stovky českých a zahraničních designérů. Ve svých výstavách a instalacích ukážou, že štěstí může být něco, co si člověk sám vytvoří, nebo i to, co od někoho dostane darem. Návštěvníci mohou na festival přijít jedině po předchozí rezervaci půldenního časového intervalu. Praha 10:04 6. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dar - Liběna Rochová | Foto: Johanka Pošová | Zdroj: Designblok

„Dar je krásný slovo, dar je život a dar je i štěstí,“ popisuje pro Radiožurnál módní návrhářka Liběna Rochová název jedné ze svých instalací na letošním festivalu Designblok.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Začíná festival Designblok s tématem štěstí. Natáčel Jan Dlouhý

„Na jaře jsem věnovala Moravské galerii většinu své tvorby a pan ředitel Jan Pres se rozhodl vystavit na Designbloku pár modelů. Nejsou tam zastoupeny všechny kolekce, co jsem dělala, ale je tam několik zásadních kolekcí z mé tvorby.“

Na výstavě s názvem Dar pracovala se svou dcerou, architektkou Magdalenou Rochovou. Liběna Rochová jako jedna z nejznámějších českých módních návrhářek bude mít na Designbloku ještě jednu instalaci. V ní nepůjde ani tak o módu, jako o světlo.

„Chtěla jsem, aby ten objekt byl lehce spirituální a světelný. Byl mi doporučen vizuální umělec Marek Šilpoch, se kterým na tomto projektu spolupracuji, a je to velký objekt v rytmu dechu. Světlo i vzduch, který bude ze zařízení vycházet, budou evokovat dech, proto název Dech.“

Obě instalace návštěvníci najdou v bývalém klášteře svatého Gabriela na Smíchově. V jeho rajské zahradě bude takzvaná designérie, tedy hlavní výstava festivalu. Letos se ni postarali mladí umělci Eduard Herrmann a Matěj Coufal. Má název Do it yourself, v překladu Udělej si sám, a lidé si tu budou moct složit vlastní lampu.

„Dominantním prvkem, který je v centru dění, je aréna tvoření, kde bude workshop. Nad arénou se bude nacházet velký lustr lift, který se bude dát polohovat. To znamená, že to bude měnit atmosféru v celém prostoru,“ vysvětluje za autorskou dvojici Coufal.

Festival designu a módy Designblok potrvá do neděle a výstavy nabídne i v Uměleckoprůmyslovém muzeu na Starém městě.

Omezení kvůli covidu

Loni Designblok výrazně omezila opatření proti šíření koronaviru, dopadají na něj v menší míře i letos. Po celou dobu Designbloku se bude hlídat kapacita vnitřních prostor a návštěva festivalu je možná až po rezervaci časového slotu, buď dopoledního, nebo odpoledního.

Kromě vstupenky je podmínkou pro vstup do vnitřních prostor nasazený respirátor a také potvrzení o ukončeném očkování proti covidu-19, platný antigenní nebo PCR test nebo potvrzení o prodělané nemoci.