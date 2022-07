Díla ruských umělců se přestala prodávat. Nikdo se jimi nechce zabývat, říká majitel galerie Kodl

Máma, táta, Filla, Špála. To byla prý jeho první slova. Sběratelství obrazů se jeho rodina věnuje už pět generací a v poslední době láme rekordy. „Rozhodně určitý druh krize a inflace přispívá k tomu, že žijeme v jakémsi sběratelsko-obrazovém ráji,“ říká sběratel a majitel aukční galerie Martin Kodl. Praha 18:59 30. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kodl | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Výraznější zájem o investice do umění podle něj trvá již několik let. „Obávám se, že to skončí. Ale pořád mám pocit, že třeba podzim, který nás teď čeká, bude stále velice kvalitní a dobrý,“ doufá Kodl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Osobnost Plus Lucie Vopálenské. Hostem je Martin Kodl, sběratel a galerista, majitel aukční galerie Kodl

To, že by mohla být ochota majitelů zbavovat se obrazů nižší, je prý pro něj velkou noční můrou už zhruba 20 let.

„Říkám si, že není možné, abychom pořád takto fantastické obrazy dokázali do aukce sehnat. Ale kolegové mě znají, znají mé obavy a dělají si ze mě legraci. Naštěstí zatím oprávněně. Zatím se pořád objevují skvělé obrazy, které nejenom, že nebyly obchodovány, ale nebyly třeba vůbec ani vidět na veřejnosti. Takže naštěstí stále máme krásné věci a již teď mohu prozradit, že podzim opět bude úžasně obsazen,“ naznačuje.

Mizivá je podle něj v současné době nabídka ruského umění. Trh s ruským uměním je kvůli válce na Ukrajině v tuto chvíli velice utlumen.

„Přestala se prodávat díla ruských umělců. Je to tak veliký zásah do lidských životů, že sběratelé nebo investoři do ruského umění nemají náladu kupovat. Ale hlavně nikdo z nás asi nemá náladu se vůbec ruským uměním zabývat,“ vysvětluje sběratel.

Doufá, že se cenná umělecká díla, která ruští vojáci kradou z Ukrajiny, vrátí tam, odkud pocházejí. „Žijeme v určitém stupni světového vývoje, kdy už by se neměly opakovat některé situace třeba z druhé světové války. Myslím, že se vrátí na svá místa,“ věří.

Je přesvědčen, že renomované aukční síně by s kradeným uměním nebyly ochotné obchodovat. „My stoprocentně ne,“ zdůrazňuje.

Vyspělá sběratelská obec

V loňském roce utratili sběratelé a investoři na tuzemských aukcích kolem 1,5 miliardy korun. Jestli tento trend bude pokračovat, závisí podle Kodla od nabídky. „Opravdu žijeme v době, kdy se obrazy prodávají za neskutečné sumy,“ říká.

Výtvarné umění je podle něj v současném světě finanční jistotou. „Pokud nastane celosvětový problém a najednou budou stát byty, pozemky či zlato zlomek ceny, půjdou i obrazy dolů. Ale pokud člověk nějak tu krizi přežije, obrazy si hodnotu podrží. To je vyzkoušené. Čili pokud někdo nakoupí správně obrazy tak, jak se nakupovat mají, má v nich jakousi jistotu,“ vysvětluje.

Majitelům uměleckého díla, kteří třeba v současné době potřebují peníze, prý ale radí vždy to samé.

Výběr z obrazových sbírek v Císařské konírně: Pražská výstava připomíná původní expozici z Obrazárny Číst článek

„Pokud je potřeba peněz pro něco životně důležitého, není důvod obrazy neprodávat. Záleží to ale vždy od konkrétní situace. Celý život, celých 30 let jsem radil lidem, aby třeba počkali, že ty obrazy budou ještě dražší. Byl to boj, ale chtěl jsem to dělat seriózně. V podstatě jsem kopíroval otce. Ale myslím, že pokud někdo bude chtít prodat obraz v této době, prodá ho za vysokou sumu,“ připouští.

Ceny českého výtvarného umění rostou

Jeho celoživotním tajným přáním bylo, jak říká, být součástí procesu povýšení cen českého výtvarného umění.

„Přiblížení se k hodnotám první republiky, společenským a ekonomickým, to tady vůbec nebylo. Obrazy byly na druhé koleji. Teď jsme se do toho dostali. Zaplať pánbůh, že ceny českého výtvarného umění rostou. Je to velice pozitivní moment nejenom pro trh s uměním, ale pro celou českou kulturu,“ vyzdvihuje.

Oceňuje také vyspělost sběratelské obce v posledních letech. „Spousta nových lidí k tomu přistupuje správně. Jako ke sběratelství, na jako k holé investici. To bylo v dřívějších dobách a několikrát se stalo, že obrazy, které jsme prodali, v horizontu 10 let nám lidé zpátky přinesli zabalené úplně stejně, jako jsme je zabalili my. A vydělali na nich třeba sto procent. Ale dělali to jen proto, aby vydělali. To mě fakt nebaví. Ale už se mi to dlouho nestalo,“ konstatuje sběratel a majitel aukční galerie Kodl.

Jaký mají vkus lidé, kteří dnes investují miliony do obrazu? Přibývá sběratelů mezi mladšími ročníky? Poslechněte si celou Osobnost Plus Lucie Vopálenské.