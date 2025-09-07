‚Dostat se na takovou výstavu je obrovská čest.’ Ústečtí studenti převezli svá díla na Paris Design Week
Studenti z Ústí nad Labem vystavují umělecká díla v Paříži na prestižní přehlídce Paris Design Week. Ve francouzské metropoli se koná od čtvrtka 4. září, kdy vernisáží zahájila svou prezentaci i dvacítka takzvaných sklářů, tedy studentů ateliéru Sklo na Fakultě umění a designu ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Celou instalaci nazvanou „Out of the blue - Zčista jasna“ museli z Ústí do Paříže také přemístit.
„Teď stěhuji Veroniku Tichou a její vázu. To je největší váza, kterou jsem kdy zatím viděl v našem ateliéru,“ říká pro Český rozhlas Sever Roman Belecký, student designu a interiéru na Fakultě umění a designu.
Další studentka Adéla Anna Kokešová také stěhuje část své tvorby do Paříže. Upozorňuje, že si všichni dali záležet, aby měli všechno pořádně zabaleno. Museli také vyřešit, jak se to vejde do dodávky.
„Vypadá malá, ale vždycky se to všechno nějak vyřeší. Věřím, že to tam naskládáme a že všechno dobře dojede. Dostat se na takovou výstavu je obrovská čest. A ještě k tomu, když se to člověkovi podaří za studií. To, že skoro měsíc budou vystavená naše díla v Paříži, je pro nás opravdu velká věc,“ popisuje.
‚Skvělá praxe‘
Pedagog Marcel Mochal, vedoucí ateliéru Sklo Fakulty umění a designu, říká, že připravuje studenty na život umělce a designéra. „Tak velká akce je skvělá praxe. Konzultujeme ty projekty, diskutujeme je, vystavujeme na fakultě. Přijde sem 100 lidí. Do Paříže jedeme na pařížský design week, kam přijde 100 000 lidí z celého světa,“ těší Mochala.
Výstava studentů potrvá až do 18. října. Fakulta umění a designu kvůli akci navázala spolupráci s novou ředitelkou Českého centra v Paříži Radkou Ondráčkovou, jak vysvětlila děkanka fakulty Zdena Kolečková.
„České centrum zajistilo studentům několikadenní pobyt, po který mohou být průvodci po své vlastní výstavě, představit ji pařížským divákům bezplatně. To znamená, je to opravdu prestižní akce, kulturní instituce, vzdělávací instituce, a to celé za velice férových podmínek,“ popsala.