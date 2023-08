Sběratelé umění utratili na aukcích méně než loni. Nejdražší byl obraz Toyen za 37 milionů korun

Na aukcích výtvarného umění utratili sběratelé v prvním pololetí letošního roku 766 milionů korun. Je to o 16 procent méně než ve stejném období loni. Podle odborníků to ale propad trhu s uměním neznamená. Obrat nejvíce ovlivnily tři nejdražší obrazy, které se letos prodaly za výrazně nižší částky než loni. Uvedl to ve středu server Artplus.cz, který se specializuje na trh s uměním.

Praha 22:12 2. srpna 2023