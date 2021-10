Do dražby jdou kresby boxera Muhammada Aliho. Maloval mezi zápasy, aby se odreagoval

V New Yorku se bude příští týden dražit sbírka kreseb a skic, které namaloval americký boxer Muhammad Ali. Legendární sportovec rád kreslil mezi jednotlivými zápasy, aby se odreagoval, uvedla agentura Reuters. Kolekce 24 děl podle ní reflektuje Aliho zájem o náboženství nebo sociální spravedlnost, některého ho ale zachycují i v ringu. Aukce se koná 5. října. New York 7:59 1. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kresba Bodám jako včela od Muhammada Aliho | Zdroj: Bonhams

„Spousta lidí je nadšená, protože nikdo nevěděl, že byl umělec. A nikdo nevěděl o tomto pokladu uměleckých děl. Takže registrujeme velký zájem a hodně vzrušení,“ uvedla Helen Hallová z aukční síně Bonhams.

Mezi obrazy jsou například kresby nazvané „Amerika: Velké vězení“ z roku 1967 nebo „Válka v Americe“, u nichž se prodejní odhad pohybuje mezi 25 000 až 35 000 dolarů (kolem 550 000 až 765 000 korun).

Nachází se tam také kresba pojmenovaná „Hladovějící děti Mississippi“ nebo „Bodám jako včela“, která by se mohla vydražit za 40 000 až 60 000 dolarů (875 000 až 1,3 milionu korun).

Trojnásobný profesionální mistr světa těžké váhy a olympijský vítěz z roku 1960 patřil k neslavnějším, ale i nejkontroverznějším sportovcům všech dob. V roce 1964 konvertoval k islámu a změnil si jméno z Cassius Clay na Muhammad Ali.

O tři roky později odmítl vstoupit do armády a jít bojovat do války ve Vietnamu. Na začátku 80. let mu lékaři diagnostikovali Parkinsonovu chorobu, s níž bojoval 32 let. Zemřel v roce 2016, v 74 letech.