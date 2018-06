Hlava od Davida Černého by vypadala lépe, kdyby nestála za obchoďákem, říká sochař Gabriel

Až do 30. září ozdobí české a moravské ulice, náměstí a další veřejná prostranství desítky výtvarných děl slavných i začínajících umělců od nás i ze zahraničí. Jednou z hybných sil festivalu je i odhodlání uměleckého ředitele festivalu sochaře Michala Gabriela. Host Lucie Výborné Praha 9:24 14. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je úžasný pocit, když socha do krajiny sedne,“ rozplývá se ve vysílání Radiožurnálu akademický sochař Michal Gabriel, rychle se ale vrací do reality.

„Jak by vypadala Hlava Davida Černého, kdyby nestála na tak mizerném místě? Kdyby stála v nějakém skutečně magickém místě a ne za obchoďákem. To by byla tak nádherná socha. Je to hrozná škoda, tam to umístění škodí. Svatý Václav na Václaváku je umístěný perfektně, ale v polích by byl nádherný také.“ Michal Gabriel (sochař)

„Většinou se s krajinou sochařsky nepracuje na trvalo. Nežijeme v baroku. Já s ní pracoval tak, že jsem instaloval sochy do krajiny krátkodobě, abych si ověřil, jak v krajině budou fungovat.“

Hlavním cílem festivalu Sculpture Line je propojovat sochy a instalace s veřejným prostorem, dát dobře známým místům novou tvář, vyprávět příběh či vnést nové emoce.

„V rámci festivalu mám v Broumově na náměstí modré tanečníky a v Liberci sochu jezdce na koni. Je zvláštní, je odlita do bronzu, pokryta strukturou skořápek burských ořechů. Zní to blbě,“ směje se schodař.

Tahle socha tady nebyla!

Od Plzně přes Prahu až do Ostravy, od Olomouce přes Pardubice až do Liberce – sochařská linka festivalu Sculpture Line letos překročí hranice metropole a povede do zhruba deseti měst po celé republice.

Podle čeho vybíral Michal Gabriel jako umělecký ředitel festivalu sochy, kam se dají a jak dlouho tam budou? „Já to přenechávám jiným. Hlídám, aby si festival držel kvalitu. Organizační část, té se účastním pouze okrajově.“

Pro sochaře je účast na festivalu jedinou odměnou. „Má za to tu možnost, dostat sochu do veřejného prostoru. Chceme do budoucna pomoci, ale chci být opatrný, aby se to nerozjelo směrem, který se pak nedá utáhnout,“ nastiňuje Gabriel. „Nejsem toho příznivcem. Nevíte, co dostanete, něco zaplatíte a pak se to nepovede.“

Další velkou festivalovou novinkou bude doprovodná výstava, která odstartuje 15. června v pražské Galerii Mánes. Pro veřejnost bude otevřená do konce června a kromě samotné expozice nabídne i doprovodný program v podobě workshopů, přednášek a programu pro děti. Poté se také vydá na cestu po republice.