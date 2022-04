Finsko zabránilo návratu ruských obrazů a soch z Itálie do Ruska. Zadržuje také 20 ruských jachet

Finsko zadrželo umělecká díla z ruských sbírek, která se vracela ze zápůjček v Itálii a Japonska. Jejich hodnota v přepočtu přesahuje miliardu korun. Informuje o tom například agentura Bloomberg. Předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin už nařídil vyšetřit, o která díla jde, a stanovit další postup. Za zabavení děl by měla hrozit pokuta. Helsinki 22:24 6. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ermitáž je druhou největší galerií na světě. Na díla zapůjčená do Itálie si v Petrohradě počkají; zadrželo je Finsko. | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Finští celníci zadrželi tři přepravní kontejnery obrazů, soch a starožitností, které mířily z Itálie. Artefakty cestovaly například ze dvou muzeí v Miláně a z Japonska přes Finsko zpět do Ruska.

O jaká umělecká díla jde, není jasné. Mělo by jít o díla do zahraničí zapůjčená ze sbírek například Petrohradské ermitáže, muzea Carské Selo, moskevské Treťjakovské galerie nebo Puškinova muzea.

Finsko utíkající Rusy přijímá, s Moskvou však ztrácí trpělivost, hlásí reportér Českého rozhlasu Číst článek

V případě děl zapůjčených do Milána Rusko prý minulý měsíc požádalo o jejich brzké vrácení.

Finové díla zadrželi ze dvou důvodů. Jednak prý jednají v souladu se sankcemi uvalenými Evropskou unií na Rusko kvůli invazi a válce na Ukrajině. V souvislosti s tím Finové také vyšetřují 12 lidí zapojených do přepravy uměleckých děl. Podezřívají je ze snahy porušit sankční pravidla unie.

Umělecké předměty nadále patří Rusku, Finsko je ale zadržuje. Jedná tak prý i na základě mezinárodních dohod o ochraně kulturního dědictví v době války.

Mariupolský malíř Kuindži miloval moře. Muzeum zničil ruský útok, obrazy se ale podařilo zachránit Číst článek

Finská celní správa uvedla, že předměty budou uskladněné a dozorované Finskou agenturou pro dědictví.

Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin řekl, že díla se do Ruska vrátí a ti, kdo to způsobili, prý zaplatí pokutu. Dodal také, že Finsko si pravděpodobně dobře nepamatuje svoji historii.

Umělecká díla ale nejsou to jediné, co Finsko zadržuje. Do „úschovy“ převzalo také 20 jachet, které zadrželo, aby prošetřilo, zda jejich majitelé nejsou na sankčním seznamu.

Jachty ruských sankcionovaných oligarchů zabavily také Španělsko a Nizozemsko. Stát zabavil dalších 12 rozestavěných jachet v pěti loděnicích.