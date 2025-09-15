FOTO: Od prvního nádechu po poslední ticho. Pohřební kapli sv. Anny v Ostrově zdobí videomapping
Barokní pohřební kapli sv. Anny v Ostrově na Karlovarsku zdobí po rekonstrukci 360stupňový videomapping nazvaný Carpe diem – Memento mori (Užívej dne, pamatuj na smrt). Informoval o tom starosta Pavel Čekan (nez., zvolen za Místní). Opravy trvaly necelé dva roky a s podporou ministerstva kultury stály město 6,5 milionu korun.
Prohlídky klášterního areálu, jejichž součástí je i nová audiovizuální expozice v kapli sv. Anny, začaly o víkendu a konají se každou celou hodinu. Plné vstupné je 120 korun.
„Instalace otevírá věčné téma lidské existence, od prvního nádechu po poslední ticho. Projekce pracuje s výjimečnou barokní geometrií kaple a diváka postupně vede od jarního bujení přes letní souhvězdí, podzimní zklidnění až k zimnímu zastavení. Do scenérie vstupují také portréty vévodů sasko-lauenburských,“ popsal starosta Ostrova Pavel Čekan.
„Osmiboký tvar kaple je komplikovaný, co se týká nazvučení i nasvícení. Snažíme se pracovat s akustikou, ta bude samozřejmě jiná, až zde bude 20 lidí, než když je prostor prázdný,“ uvedl Vladimír Keblúšek, ředitel ostrovského Kulturního a kreativního centra, pod které Klášterní areál spadá.
Zaměření kaple a vytvoření sedmiminutového promítání včetně instalace technologie a světel, pořízení softwaru a samotného zpracování příběhu vyšlo na 500 tisíc korun. Autorem koncepce je Jan Morávek ze studia XLAB, hudební složku zkomponoval Martin Hoffer. Dodavatelem technologií je firma HDT Impex.
Pro barevné nasvícení kopule a pilastrů podle Keblúška slouží 16 vysoce výkonných LED reflektorů odolných vůči výkyvům teplot a vlhkosti. Obrazy vytvářejí čtyři LCD laserové projektory.
„V kapli je nad balustrádami instalována zvuková technika v podobě čtyř sloupových reproboxů. Technologie je umístěna v sakristii a řízena je kompletně přes tablet,“ doplnil ředitel.
Dvě vrstvy fólie nahrazují původní vitráže na oknech, propouštějí jemné světlo a zachovávají pietní atmosféru. Jejich autorem je ostrovský restaurátor Jiří Pavlík.
Podle Čekana začala rekonstrukce kaple v roce 2023, kdy se dělaly vnější práce, hlavně opravy a výmalba fasády a odvodnění objektu. Letos byl dokončen interiér kaple a město zvažovalo možné expozice.
Nad vchod do kaple se letos na jaře vrátila i replika původního aliančního erbu, instalovaného v 17. století, kdy byla kaple otevřena.
Pohřební kaple sv. Anny je nejstarší známá raně barokní centrální kaple v Česku, která navazuje na klasická díla italské renesance. Má osmiúhelníkový půdorys.
Její základní kámen položil roku 1644 vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, dostavěna byla v roce 1663. O dva roky později byl vévoda v této kapli jako první svého rodu pochován.
Kapli hrozil na začátku 21. století zánik, dnes je součástí klášterního areálu – Posvátného okrsku. Přístupná návštěvníkům je i s pohřební kryptou.