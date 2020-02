‚Tam nelze přijít a začít fotografovat. To není fér.‘ Spolek 400 ASA zachytil vyloučené lokality

Život různých společenských skupin ukazuje prostřednictvím objektivů předních českých fotografů nová výstava v pražském Domě fotografie. Autoři jako Karel Cudlín, Alžběta Jungrová nebo Antonín Kratochvíl vystavují své jedinečné soubory. Někteří z nich se vydali třeba do ženské věznice nebo středoafrické Rwandy. Radiožurnál se zaměřil na fotografa Jana Mihalička, který jezdí do lokalit na východním Slovensku. Praha 14:16 4. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spolek 400 ASA založili fotografové: Karel Cudlín, Jan Dobrovský, Alžběta Jungrová, Antonín Kratochvíl, Jan Mihaliček, Tomki Němec a Martin Wágner. | Foto: Igor Gilbo

Jan Mihaliček v Domě fotografie představuje cyklus z míst, jako je třeba Trebišov, Michalovce nebo Sečovce. Na místa nejchudších romských komunit se fotograf dostal díky skupině, která v této oblasti dělá zdravotní osvětu.

„Dostal jsem se opravdu do oblastí, které jsou naprosto šílené. Třeba speciálně Trebišov, což je osada městského typu, jsou to rozpadlé paneláky. Je to vidět na některých fotografiích. Je tam vidět na sobě nahňácaných víc než sedm tisíc lidí,“ říká fotograf a člen skupiny 400 ASA Mihaliček.

Fotograf pro Radiožurnál řekl, že ve slovenských osadách se s velkou slávou oslavuje přístup 55 % obyvatel k pitné vodě. Slovenský stát tyto procenta označuje za úspěch. Mihaliček přitom zdůrazňuje, že 45 % lidí (tedy skoro polovina) tento přístup nemá.

„Nešel jsem tam sám, šel jsem tam s Romy, kteří se tam častěji pohybují, což je samozřejmě velké plus. Tam nelze přijít a začít fotografovat. To není fér ani vůči těm lidem. Oni mají kolikrát pocit, že opravdu už jsou nějaká zoologická zahrada, kam se na ně lidé sjíždějí podívat. Jezdí tam organizované skupiny, podívají se a odjedou. Tím to končí,“ komentuje Mihaliček, jak se v lokalitě pohyboval.

„Dokonce se tam pořádají fotografické workshopy, jsem se dozvěděl. Což mi přijde naprosto nechutné,“ říká fotograf k turismu v podobných vyloučených lokalitách.

Jan Mihaliček na výstavě ukazuje jenom malý výsek velkého souboru, na kterém stále pokračuje.

Fotografická výstava bude v Domě fotografie ke zhlédnutí až do 3. května.