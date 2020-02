Pět nocí ležel na zemi v metru. Nakonec zachytil fotografii, která vyhrála světovou cenu

Fotograf Sam Rowley vyhrál cenu za nejlepší fotku roku v rámci soutěže Wildlife Photographer of the Year 2019. K vítězství mu pomohl jeho poutavý portrét dvou myší, které bojují o jídlo v londýnské stanici metra. Do soutěže, kterou pořádá londýnské Natural History Museum, bylo přihlášeno celkem 48 000 fotografií. Do užšího výběru se pak dostalo jen 25.

Podle Sama Rowleyho, autora vítězného snímku, je jeho snímek populární právě díky své emotivnosti. „Všichni znají myši jako malá zvířata, ale znají je tak, jak jsem je na fotografii zachytil? Doufám, že jsem tím přinesl nové světlo do oblasti fotografie,“ řekl pro cnet.com.

Záběr sice vypadá jako momentka, ale fotograf strávil pět nocí tím, že ležel na zemi ve stanici metra a snažil se zachytit záběry těchto malých obyvatel, až si dojdou pro svou kořist. Samotný souboj pak trval jen několik vteřin.

The winner of this year’s @LumixUK #WPYPeoplesChoice Award @NHM_WPY is Sam Rowley, with his well-timed portrait of two mice scrapping over food on a London Underground station platform. pic.twitter.com/5oOuxXxNVA