Fotografii Milady Horákové jsem rozstříhala na části a znovu spojila na zdi, popisuje nový mural Toy_Box

Cílem projektu je nejen uctít památku Milady Horákové, ale také připomenout nebezpečí totalitních režimů a význam občanské odvahy. Malba je také doplněna českým a anglickým citátem: „Choď světem s očima otevřenýma a poslouchej nejen své bolesti a zájmy, ale i bolesti, zájmy a tužby těch ostatních.“

„Namalovala jsem 17 metrů vysokou nástěnnou malbu, portrét Milady Horákové. Oslovila mě The Chemistry Gallery, abych vytvořila portrét pro školu Praguesirens, která byla hlavním investorem. A vlastně její byl ten nápad sem vrátit podobu Milady Horákové. Přemýšlela jsem, jak tu osobnost, která je tak důležitá, zobrazit. Aby to bylo adekvátní k té brutalitě osudu, které musela čelit, ale zároveň aby to bylo přijatelné pro tu ulici,“ popisuje autorka a ilustrátorka známá jako Toy_Box.

Dílu předcházela příprava, autorka třeba čerpala z dopisů, které politička psala své rodině z vězení.

Mural zobrazuje političku a právničku hledící do dálky se vztyčenou hlavou | Foto: Petr Kopal | Zdroj: The Chemistry Gallery

„Přišla jsem s nápadem fragmentovat její portrét do několika částí. Vzala jsem tu ikonickou fotografii, kterou jsem rozstříhala na části, a ty jsem znovu spojila zase zpátky na zdi.“

Malbu financovala společně s majiteli domu také sedmá městská část. „Já myslím, že je dobře, když si na výročí 75 let od vraždy připomeneme, po kom se ta ulice jmenuje. Spousta lidí říká, že jde na Miladu nebo po Miladě, ale ta vazba už časem vyprchala. Tak teď nám ten mural připomíná, po kom ta ulice má jméno,“ říká starosta Jan Čižinský z uskupení Praha sobě.

Mural vznikl ve spolupráci s festivalem Urban Pictus, který se zaměřuje na výtvarná díla ve veřejném prostoru. Podobných velkoformátových obrazů má Praha 7 hned několik.

V rámci projektu „Mural Milada“ vznikla také webová stránka s komiksem od Toy_Box: www.muralmilada.cz.