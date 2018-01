Slavná středověká památka překročí La Manche: Francie půjčí Britům vzácnou tapiserii z Bayeux

Francie zapůjčí Británii vzácnou tapiserii z Bayeux. Bylo by to vůbec poprvé za 950 let, co by vzácné středověké dílo opustilo Francii.

Paříž - Londýn 20:16 17. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít