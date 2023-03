Ve Francii objevili vzácný obraz v hodnotě téměř 19 milionů korun. Přes 120 let visel za dveřmi

Ve Francii se našel vzácný obraz Pietera Brueghela mladšího ze 17. století, jehož hodnota dosahuje až 800 000 eur (18,8 milionu Kč). Jedno z malířových nejznámějších děl přitom řadu let viselo za dveřmi v domě rodiny, která jej vlastnila od roku 1900 a neměla o jeho skutečné ceně tušení, napsal list The Guardian. Paříž 6:35 9. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Francii se našel vzácný obraz Pietera Brueghela mladšího ze 17. století. Je verzí obrazu Vesnický právník | Zdroj: Drouot

Obraz byl objeven zavěšený za dveřmi v domě na severu Francie. Dílo bylo od roku 1900 ve vlastnictví téže rodiny, která si přeje zůstat anonymní. Není ale jasné, jak se k ní dostala.

Malba, která měří 112 centimetrů na výšku a 184 centimetrů na šířku, je verzí obrazu Vesnický právník, jehož námět Brueghel reprodukoval až devadesátkrát. Předpokládá se, že byl namalován v letech 1615 až 1617.

Malo de Lussac z aukční síně Daguerre Val de Loire, který obraz našel během odhadní prohlídky, řekl, že nemohl uvěřit tomu, na co narazil.

„V rodině se mu říkalo ‚Brueghel‘, ale netušili, že je skutečný. Mysleli si, že je to kopie; jen kousek dekorace, která nemá velkou cenu,“ řekl De Lussac.

„Když jsme ho poslali do Německa na odborné ověření, které potvrdilo, že jde o Brueghela, a oni pochopili význam toho, co mají, požádali nás, abychom je vyfotografovali před obrazem, se kterým žili celá ta léta. Bylo to vtipné i dojemné,“ popsal.

„Je to jeden z těch jedinečných nálezů, které se stanou jednou za kariéru. Je to velmi neobvyklý obraz, pokud jde o velikost a skutečnost, že je ve výjimečně dobrém stavu,“ dodal De Lussac.

Pieter Brueghel mladší se narodil v Bruselu a byl nejstarším synem nizozemského a vlámského renesančního malíře 16. století Pietera Bruegela staršího. Jeho mladší bratr Jan Brueghel starší byl rovněž malířem.

Brueghel mladší maloval krajiny, náboženské náměty - včetně různých vyobrazení pekla -, vesnické výjevy a květiny, ale byl také plodným kopistou nejoblíbenějších děl svého otce.

Vesnický právník je jednou z jeho vzácných originálních kompozic a zobrazuje chaotickou scénu s vesničany stojícími ve frontě v advokátově komnatě, z nichž mnozí drží dary včetně vajec a drůbeže.

Kromě signovaných a datovaných verzí tohoto obrazu existují také desítky podobných děl, u nichž není ověřeno, zda je vytvořil Brueghel nebo jeho dílna. Autentická verze obrazu z doby kolem roku 1617 visí v Louvru.

Nedávno objevený Brueghel se bude na konci března prodávat v pařížském aukčním domě Drouot spolu s certifikátem pravosti.