Vyvolávací cena: 52 milionů korun. Kupkův obraz série C III našel v londýnské aukční svého kupce

Obraz Série C III (Élévations) malíře Františka Kupky byl vydražen v londýnské aukční síni Christie’s za 1 808 750 milionu liber včetně aukční přirážky, v přepočtu asi 52 milionů korun. Odhadní cena díla se přitom pohybovala mezi 500 až 700 tisíci librami. Londýn 21:23 27. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Půlpánová před obrazem Série C (Elevace) | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Kromě obrazu Série C III, na němž dominují horizontální a vertikální plochy, šel v úterý do aukce impresionistů a moderního umění ještě další Kupkův obraz. Cena rannějšího plátna nazvaného Blanc sur bleu et rouge (Bílá na modré a červené) se vyšplhala na 788 750 liber, tedy bezmála 23 milionů korun. I v tomto případě konečná cena překonala původní odhady, které byly 400 až 600 tisíc liber (12 až 17 milionů korun).

Rekordní cena, za kterou byl v minulosti některý z Kupkových obrazů vydražen, však hravě obstála. Malířův olej L'Envolé (Vzlet) se v roce 2016 ve Stockholmu prodal za 68,7 milionů korun s aukční přirážkou.

Obraz Bílá na modré a červené ve Velkém sále aukční síně Christie's | Zdroj: Christie's

Ve středu pak budou v aukční síni Christie‘s k mání další dva Kupkovy obrazy. V rámci aukce tvorby impresionistů a modernistů na papíře to budou díla z druhé poloviny 20. století, akvarel Impromptu a pastel Autour d'un point.

Díla opočenského rodáka, který dlouhá léta žil a tvořil ve Francii, patří z českého meziválečného umění ve světě k těm nejvyhledávanějším. V minulosti se Kupkova plátna prodala i za více než 50 milionů korun.

I s aukcni prirazkou dela celkova cena obrazu 1 808 750 liber, tedy temer 52 milionu Kc. — Bohumil Vostal (@BohumilVostal) 27. února 2018

Vedle Kupkových obrazů byly v aukční síni k vidění i díla neméně slavných malířů Edgara Degase, Clauda Monta či Pabla Picassa. Právě obraz posledního jmenovaného označila aukční síň za hlavní tahák úterní aukce. Picassovo plátno Mousquetaire et nu assis by se podle odhadů mohlo vydražit za 12 až 18 milionů liber (345 až 516 milionů korun).