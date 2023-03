‚Ve jménu koho, ve jménu čeho‘, nová expozice Františka Mertla v Paříži odsuzuje násilí a konflikty

„Dnes na Ukrajině miliony lidí hledají kus země, kde je mír. Lituji, že člověk ani v této době není schopen řešit otázky jinak než válečnou akcí,“ říká František Mertl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž zpravodaje Českého rozhlasu ve Francii.

Válka vpadla i do jeho života. Narodil se v roce 1930 v Třebíči, jeho otec bojoval u francouzského města Dunkerque a prošel celou Evropu. Matku vyslýchalo gestapo.

„U nás bylo gestapo velmi často a hledalo otce. Ten by býval skončil v koncentračním táboře jako jeden z prvních,“ popisuje umělec..

Františkův otec se ale domů po válce vrátil. Jeho synovi bylo tehdy už patnáct let. „Sovětský svaz nám sliboval velké přátelství a pomoc. Pak se to ale změnilo a spíš nás dusil,“ míní.

Františku Mertlovi se díky otcovým kontaktům podařilo v druhé polovině padesátých let vycestovat na studijní pobyt do Itálie, kde poznal svou manželku. Jacqueline za ním přijela do Prahy. Byla několikrát zatčená a po celou dobu je sledovala STB.

Manželka Františka Mertla Jacqueline | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Jeden policista nás všude sledoval. Pamatuji si, že měl noviny a byl nám neustále v patách. Máme jednu fotografii s manželem na Karově mostě a za námi je tenhle policista. To bylo velmi nepříjemné,“ vzpomíná manželka známého českého umělce Jacqueline.

František Mertl emigroval do Francie koncem padesátých let. Ve své tvorbě se vždy zajímal o člověka v různých podobách i činnostech – popisuje jeden z obrazů kurátor výstavy Christian Noorbergen. „Tohle je volání o pomoc. Jako kdyby existoval propad mezi tím, co vytvářejí média a těmi hrůzami, které se dějí ve světě. Myslím, že malba dokáže víc než média, protože je trvalejší,“ dodává.

Až do 5/4 je v pařízškém sídle @UNESCO_fr výstava umělce Františka Mertla, která odsuzuje násilí a války:

„To, co se děje na , konstatuji, že miliony lidí hledají kus země,kde je mír. Lituji,že člověk ani dnes není schopen řešit otázky jinak než válečnou akcí.“ @iROZHLAScz pic.twitter.com/bbde0n0vc6 — Martin Balucha (@MartinBalucha) March 25, 2023

„Snaží se pomoct lidem v jejich bolestech, když procházejí válkami a musejí opustit svou zemi a svůj domov. V jeho díle je humanismus a moudrost. Má důvěru v lidi, ale zároveň si uvědomuje, že jsme nepoučitelní,“ oceňuje lékařka Cosette sílu Frantových děl.

Do Paříže přijel i starosta Třebíče Pavel Pacal. „Na mistra Frantu jsme hrdí. Klobouk dolů za to, co ve svém nelehkém životě dokázal. Velmi stál o to mít výstavu v sídle UNESCO,“ říká.

Výstava českého umělce Františka Mertla bude v pařížském sídle UNESCO až do pátého dubna.

Kurátor výstavy Christian Noorbergen | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas