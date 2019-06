V Mexiku našli zřejmě jedinou nahrávku malířky Fridy Kahlo, mluví na ní o manželovi

Jak vypadala, vědí asi všichni. Ale jak zněla? To ví málokdo. Hlas slavné malířky Fridy Kahlo teď nejspíš našel na rozhlasové stopě mexický národní zvukový archiv. Pokud by se potvrdilo, že na záznamu skutečně Kahlo, šlo by o první známou nahrávku jejího hlasu.

