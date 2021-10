No Art Today? Galerie hlavního města otevřela novou výstavu, veřejnosti nabízí dosud nevystavená díla

Anna Hulačová, Kult osobnosti, 2016 | Foto: © Galerie hlavního města Prahy | Zdroj: Archiv Galerie hlavního města Prahy



V Galerii hlavního města Prahy (GHMP) začala výstava No Art Today?. Expozice představuje výběr děl zakoupených do sbírek galerie v posledních čtyřech letech, tedy od roku 2017. Dostupná je od 6. října 2021 do 30. ledna 2022. Součástí jsou i díla, která galerie zakoupila za prostředky, jež hlavní město mimořádně vyčlenilo na podporu umělců v době pandemie koronaviru.