Ostravská Galerie Plato v létě opustí bývalý hobbymarket Bauhaus, stavba půjde k zemi

Ostravská galerie Plato přestane v létě příštího roku využívat bývalý hypermarket Bauhaus. Prodejnu doteď využívala třeba k přednáškám nebo workshopům, ostravské umělecké školy tam navíc pořádaly výstavy studentů. Prodejnu nechá ostravská radnice zbourat, termín demolice odhaduje nejdřív na konec příštího roku. Budova tak bude zhruba půl roku nevyužívaná a to je podle některých umělců škoda. Ostrava 10:30 4. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostravská Galerie Plato, sídlící v bývalém Bauhausu, půjde k zemi | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

V bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy je v programu na příští měsíc množství přednášek, diskuzí, workshopů nebo výstav. Příští rok 30. června už tady ale nebude nic. Je to totiž oficiální termín, do kdy galerie musí prodejnu opustit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Natálie Flajžíkové

„Když jsme využívali toho asi 1,5 roku jako zázemí pro jiné kulturní aktéry, ukázalo se, že ty potřeby jsou docela velké,“ vysvětluje ředitel Galerie Plato Marek Pokorný.

Fakt, že budova musí k zemi, nezpochybňuje, nakonec prodejna je podle techniků ve špatném stavu a její provoz byl neekonomický.

Někteří umělci ale argumentují, že do doby demolice ji ostravská umělecká scéna ještě mohla využívat.

„Nevím, proč se ten prostor zavře a pak bude dva roky čekat na to, až se tam teda něco začne odehrávat,“ myslí si ředitel Střední umělecké školy v Ostravě Martin Mikolášek.

Město ještě přesný datum demolice nezná. „Je to plánovaný krok, takže není to nic, s čím se nepočítalo. Příští rok by se projektová dokumentace měla dobrat k povolení a poté by se měl objekt strhnout. Může to být třeba ke konci příštího roku nebo na začátku toho dalšího,“ vysvětluje náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová (ANO).

Místodržitelský palác v Brně zavřel dveře. Historickou budovu čeká postupná rekonstrukce Číst článek

Mezi umělci si prodejna za dobu svého nového využití našla místo. „Ten prostor, jak vznikl, funguje komunitně. Je to taková platforma pro různé akce širokého kulturního záběru od výstav až po hudební produkce. Lidé z celé České republiky nám ho záviděli,“ doplňuje Mikolášek.

Podle umělců má takový prostor pro tvorbu i vliv na odchod mladé generace z Ostravy. Pokud ve městě nebude, nebude mít mládež možná ani důvod v moravskoslezské metropoli zůstat.

Ostravská radnice ale plánuje najít obdobný prostor v Ostravě. Co bude na místě po bývalém Bauhausu, se ještě neví.