Investujte do mladých umělců. Pořídíte tak kvalitní výtvarná díla za pár tisíc korun, radí galeristka

Podle Olgy Trčkové se sběratelem výtvarného umění může stát každý. „Třeba když vlítnete na AVU, kde jsou diplomky, tak pořídíte výtvarná díla za pár tisíc korun, za jejichž kvalitou stojí výběr profesorů. Odcházíte a máte fantastické výtvarné dílo do bytu, navíc tak podporujete někoho, komu jste investicí změnili život,“ říká.

„Když přijmete mé pozvání, vezmu vás tam a ráda vás provedu – o každém ze studentů něco vím a dokážu odhadnout, kdo se do budoucna prosadí. Je to nekonečná praxe, nemám zvláštní instinkt. Vidím, jak a pod kým pracují, a vnímám, jaké jsou trendy.“

Dobrá investice

„Rozhodující X faktor u mladého umělce není. Všechny faktory se dohromady poskládají do takové zvláštní melanže, že nakonec musí být přítomen nějaký smutek v duši i skutečné zaujetí a také štěstí, že galeristka či sběratel akorát jde kolem a odhadne charisma umělce, který je svým tématem rozpoznatelný i mezi učiteli,“ vysvětluje.

„Umělce si umíte vybrat i vy, ale cesta čistě za penězi nefunguje. Ty nejlepší sbírky začaly tím, že to prostě milujete, neumíte si pomoct. Držte se dobrého art advisora. Studentské sbírky, které začaly s malým budgetem, se pak výborně prodávaly, ale musí tam být ještě trochu něco víc kromě toho, že to dobře prodáme,“ dodává.

„Mají tisíce příběhů, díky kterým už na ně nezapomenete a vytvoříte si s nimi pouto, což je to nejlepší na současném umění a také důvod, proč jej lidé sbírají.“

Proces výběru

Podle Trčkové není potřeba marketingová komise, která by vytvořila umělcův příběh – ten je daný. „Autor má své téma, něco, co bolestně nebo radostně zkoumá. Co vznikne, je nádherné a vy to chcete, nic víc není třeba,“ tvrdí.

„Pragmatická a racionální rovina je při výběru děl přítomna jen málo. Dlouho jsem dělala věci, které nikdo v Čechách nechtěl. Třeba naše galerie začala s figurou před deseti patnácti lety. Každý zvedal obočí, protože tehdy byla v oblibě geometrická abstrakce.“

„Třeba deset let jsem nic neprodala a najednou začala být figura hype, cool a sexy. A galerie v USA přišly s novou figurací a najednou ji všichni milujeme. Je potřeba i zapálení pro to, co třeba na první pohled nevypadá, že půjde dobře prodávat,“ popisuje.

Sociální sítě

Trčková si myslí, že trendy sociálních sítí nehrají při výběru roli. „Celé výtvarné umění vám určuje, co je dobré – nějaký soubor autorit, dobrá muzea a dobří kurátoři, dobré galerie. To, co blikne na nějakém instagramu, je spíš jedno,“ říká.

„Zároveň jsem si myslela, že na instagramu jsou jen narcisové, ale po prvním útoku na Ukrajinu mi ještě ten den umělec Richard Štipl nabídl sochu za 500 tisíc, částku, kterou po prodeji věnujeme Člověku v tísni. Nakonec jsme jim poslali čtyři miliony. Od té doby neříkám, že je instagram blbý – je fantastický,“ dodává.

Celou Osobnost Plus Michaela Rozsypala si poslechněte v audiozáznamu v úvodu článku.