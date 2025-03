Galerie v Automatických mlýnech v Pardubicích zve na ikonická díla 20. století Andyho Warhola

Gočárova galerie, kterou najdete v nově opravené a krásné budově Automatických mlýnů od architekta Josefa Gočára právě láká na Andyho Warhola, jednoho z nejikoničtějších umělců 20. století. Co všechno je na výstavě k vidění popsala historička umění, ředitelka pardubické Gočárovy galerie Klára Zářecká. Rozhovor Pardubice 8:05 29. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava Andyho Warhola | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

Na co jste nás do Pardubic přijela pozvat?

Přijela jsem vás pozvat na výstavu Žitý sen Andy Warhola, která momentálně u nás v galerii probíhá. Už máme za sebou měsíc a jak jste správně řekl, hlavní budova galerie se nachází v areálu Automatických mlýnů kousek od historického centra Pardubic na břehu Chrudimky.

Už měsíc se u vás představuje Andy Warhol. Jaký je o výstavu zájem?

Enormní. Musím říct, že jsme včera ráno měli poradu a kolegové, kteří mají přehled o návštěvnosti, nám sdělili číslo za měsíc a byla jsem velmi překvapená. Je to přes 8000 návštěvníků. Abych řekla pro srovnání, než se Gočárova galerie z nádvoří pardubického zámku přesunula do nové budovy, tak to byla v zásadě roční návštěvnost.

V minulém roce jsme dosáhli na číslo přes 30 000 návštěvníků, ale 8000 návštěvníků za měsíc, to je rekord. S sebou to samozřejmě nese i určitý diskomfort. Nemáme třeba tolik skříněk a věšáků na kabáty. Budeme se muset dovybavit.

Automatické mlýny v Pardubicích | Zdroj: Východočeské muzeum v Pardubicích

Pojďme trošku Andy Warhola představit. V čem je typické jeho dílo? Mnoho lidí asi bude znát jeho slavný portrét herečky Marilyn Monroe...

Tu máme právě jako takový hlavní motiv výstavy. Nemáme tedy celou sérii, která čítá 10 portrétů, máme jich jen 8. Popravdě řečeno, je to důležitý motiv. Výstavu jsme připravovali jako partnerskou.

Zřizovatelem Gočárovy galerie je Pardubický kraj a ten má partnerský kraj na Slovensku Prešovský kraj, kde sídlí Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborcích. Tedy je to společný projekt. Galerie v Medzilaborcích je momentálně v rekonstrukci, takže vystavují po celém světě. My jsme se snažili najít nějaké společné téma.

Protože je stále určitá vazba mezi Čechy a Slováky, tak jsme se domluvili, že na výstavě podtrhneme vazbu Andy Warhola na rodnou Mikovou, na jeho rodinu, která tam má své kořeny. Na výstavě jsou i osobní rodinné předměty. Vše u nás k vidění do 27. dubna.

A je tam i Marilyn Monroe?

Portréty Andy Warhola trhají na aukcích rekordní částky. Je to opravdu autor, který se prodává i po smrti. Ze všech autorů 20. století je Andy Warhol komerčně nejúspěšnější.

O jakou výtvarnou techniku se jedná?

Je to technika sítotisku, kterou si Andy Warhol oblíbil už někdy kolem roku 1962. Tato technika umožňuje, aby dílo vzniklo v mnoha reprodukcích.

Když jsem se ptala, kolik třeba těch Marilyn je, protože každý portrét je jiný, tak je to do 200 kusů. Což znamená, že na světě by mělo být maximální množství 200 originálních kusů.

Ale pokud bychom začali trošku spekulovat, tak u těchto grafických technik samozřejmě bylo třeba v raném novověku zvykem, že se matrice zničila a dál už se nic neotisklo. Ale teoreticky můžete vzít ten obraz a můžete si nechat vyrobit síta a udělat si dotisk. My to používáme v jiném, menším formátu při našich workshopech, děti si přinesou trička nebo tašky a udělají si svůj portrét.

Jaká je zhruba odhadovaná cena toho, co teď v Automatických mlýnech v galerii vystavujete? Museli jste se třeba i připojistit? A jsou nějaká zvláštní bezpečnostní opatření?

My jsme na tohle připraveni. Každá instituce tohoto typu má ostrahu 24 hodin sedm dní v týdnu. Máme kamerový systém a samozřejmě také kustody. Ovšem částky nemůžeme prozrazovat, to se prostě nedělá.

Klára Zářecká ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

Jistě máte připraven i nějaký doprovodný program k výstavě.

Ano, je bohatý a musím říct, že je už také z velké části obsazený. Se svým dítětem jsem se snažila protlačit ještě na duben na jeden sobotní workshop a bylo mi řečeno, že už se nevejdeme.

Možná na některé termíny ještě nějaká volná místa budou, ale chodí i školy, protože nabídka platí i pro školy.

Třeba teď ve čtvrtek bude probíhat večeře s Andy Warholem. Je to takový zážitkový program, který galerie připravila, večeře formou rautu s hudebním doprovodem a komentovanou odbornou prohlídkou s našimi kurátory a hosty. Takový příjemný večer.

Na skvělou výstavu do Pardubic vás pozvala Klára Zářecká, ředitelka Gočárovy galerie, kterou najdete v nově opravené Gočárově budově Automatických mlýnů.