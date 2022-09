Teplotu snižují na minimum a uvažují, že na zimu úplně zavřou. Velké galerie trápí rostoucí ceny energií

Ceny elektřiny a plynu ztěžují provoz velkým galeriím. Pociťují to třeba v českokrumlovských klášterech nebo tamním soukromém Egon Schiele Art Centru, kde mají stoprocentní navýšení nákladů na energie. I když už šetří, kde se dá, zvažují, že na zimu úplně zavřou. Český Krumlov 23:45 12. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava dětské knižní ilustrace v českokrumlovských klášterech | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Šetří se už například v bývalých celách klarisek v českokrumlovských klášterech.

„Připomínáme, že tady klarisky bydlely, takže jsou tu stará kamna s topným tělesem. To těleso kamna lehce nahřívá, neslouží k vytápění, tak jsme si řekli, že tato spotřeba elektrické energie není nutná, a kamna jsme vypnuli,“ popisuje provozovatel Jan Vozábal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak rostoucí ceny energií ovlivňují provoz velkých galerií, zajímalo Petra Kubáta

Následovat budou další úsporná opatření. „V měsících, kdy není návštěvnost velká, zřejmě zavřeme. Týká se to ledna a uvažujeme ještě o únoru. Dále dbáme na to, abychom zbytečně nevětrali, snížíme tepelný komfort, ale ne příliš, protože musíme brát ohled i na exponáty. Nemůžeme si dovolit sbírku, která stála mnoho milionů, nějak znehodnotit. Ke vchodům do objektu chceme dát závěsy,“ líčí Jan Vozábal.

Areál českokrumlovských klášterů je rozlehlý. „Má asi pět tisíc metrů čtverečních. Vytápí se klášter klarisek. Naopak v bývalém klášteře minoritů, dnes křižovníků, se jedná o nevytápěné prostory, protože je tam ambit a kostel,“ upřesňuje Jan Vozábal.

‚Nemám, kde vzít‘

Ceny elektřiny a plynu trápí i ředitelku soukromého Egon Schiele Art Centra Hanu Jirmusovou Lazarowitz. „Já už jsem řešila s odborníky, co budeme dělat, když budeme muset zavřít, jestli vypustit úplně vodu, jestli to obložit v zimě nějakými matracemi. Už opravdu řešíme hodně krizové situace,“ říká.

Stejně jako kláštery zasáhl i Egon Schiele Art Centrum stoprocentní nárůst cen energií.

„Už netopíme v podlaze v hlavním sále, ale prostě se nemůžeme dostat pod čtyřicet tisíc korun měsíčně. A vedle toho, ať topím, nebo netopím, platím šedesát tisíc zálohu na plyn. To zřejmě vyhučí pryč někdy v listopadu, prosinci, kdy budeme muset zatopit,“ uvádí Hana Jirmusová Lazarowitz.

„Nemám, kde vzít. Kdybychom za sebou neměli covidové roky, bylo by to jiné. Dřív jsme vždycky měli nějakou rezervu, měli jsme dokonce rezervu na rekonstrukci, na úpravy, ale všechno jsme rozpustili,“ dodává ředitelka Egon Schiele Art Centra. Galerii plánuje od ledna do března uzavřít.