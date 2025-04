Generováním obrázků Mijazakiho propagujeme, říká Durčák. ‚Studio může OpenAI žalovat,‘ míní právník

Po sociálních sítích se šíří umělou inteligencí vygenerované obrázky ve stylu japonského Studia Ghibli. Výtvarník a zakladatel studia Hajao Mijazaki má k používání umělé inteligence velmi rezervovaný postoj. „Je to nevinná zábava,“ brání trend v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus publicista a autor animací ve stylu Ghibli Michael Durčák. „Studio Ghibli může OpenAI zkusit žalovat za ušlý zisk,“ namítá právník autorského práva Tomáš Ščerba. Pro a proti Praha 12:59 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Je generování obrázků ve stylu Studia Ghibli nevinná zábava, nebo to je krádež a porušování autorských práv, pane Durčáku?

Michael Durčák: Myslím, že je to nevinná zábava. Já jsem takto jedno odpoledne seděl v práci. Dělám takový zábavný projekt Sparťanské noviny a můj střihač mi říká: „Hele, toto je trend, pojďme udělat třeba Krejčího penaltu proti Slavii, Krejčího penaltu proti Plzni.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je generování OpenAI obrázků ve stylu Studia Ghibli oslavou umění Hajaa Mijazakiho, nebo krádež? Debatují publicista Michael Durčák a právník Tomáš Ščerba

Jsem velký Mijazakiho fanoušek, tak říkám: „Pojďme to předělat, je to moc hezký.“ A předělávali jsme další a další obrázky. A když jsme to publikovali na sociální síti, tak mě překvapila ta odezva, která byla veskrze pozitivní.

Pane Ščerbo, je to tak nevinné?

Tomáš Ščerba: V první řadě asi je nutné poznamenat, že se tady bavíme o odpovědnosti ve třech rovinách. První rovina je občanskoprávní, druhá rovina je přestupková a ta poslední je trestněprávní. Je nutné poznamenat na začátek, že taková nevinnost v tom skutečně není.

Zmínil bych tu nejzákladnější věc, a sice že styl nebo námět pro ty obrázky skutečně nepožívají ochranu. Styl a námět nikdy chráněny nejsou a nebudou, ale převzetí už konkrétních prvků nějakého cizího díla, to znamená nějaké scény, postavy, texty a jiné, to už opravdu může znamenat porušení autorského práva.

Odpovědnost za data

Pane Ščerbo, může být volán k zodpovědnosti ten samotný uživatel, který si s tím nástrojem takzvaně hraje? Anebo by otázku autorských práv měla především vyřešit OpenAI?

Ščerba: Velmi dobrá otázka. Od advokátů nemůžete nikdy dostat jednoduchou odpověď. Může to být tak, či onak. Je to asi primární odpovědnost OpenAI a jiných podobných společností, které mají odpovědnost za to, jaká data trénují. Zda je trénují podle licence a mají k tomu dostatečné smluvní oprávnění. U uživatele odpovědnost už tak zásadní není, ale pochopitelně závisí, jaké další kroky dělá.

Umělá inteligence šíří proruskou propagandu. Nejoblíbenější chatboty citují dezinformační server Číst článek

Pane Durčáku, já úplně chápu, že vás to bavilo, že jste si řekli, to bude vypadat dobře, měl jste ohlas, jak jste to popisoval. Ale opravdu jste se v žádném okamžiku nezamýšlel nad tím, jestli tam neporušujete nějaká práva?

Durčák: Musím přiznat, že jsem věděl to první, že styl a podobně chráněn není. Mimochodem pak se objevily obrázky často ve stylu Boba a Bobka, malíře Josefa Lady a dalších.

Vnímal jsem, že by byl velký problém, kdybych přistoupil na to, že by mi někdo psal do soukromých zpráv, abych mu za peníze také vygeneroval obrázky. Pochopil jsem, že kdybych si za to vzal odměnu, tak už by to problém byl.

A když říkáte, že jste fanoušek Studia Ghibli a zároveň znáte negativní postoj samotného pana Mijazakiho na používání AI, nezaráží vás to?

Durčák: Rozumím, že je to vlastně neuctivé. Zároveň jsem si říkal, že tím Mijazakiho tvorbu hodně propagujeme. V případě tohoto AI umění, a zdůraznil bych, že to vlastně umění není, šlo pouze o překreslování už reálných scén do toho stylu. Myslím, že je rozdíl pouze překreslovat, nebo doplňovat celé postavičky.

Největší rozdíl je, že Mijazaki je skutečně schopen řešit detaily především jídla, přírody a dalšího, AI toho schopna není. Umělci často říkají, že AI obrázky nemají duši a tady to u detailu bude nejvíc vidět.

Škoda?

V tomto konkrétním případě, kdo by tam koho mohl za co žalovat?

Ščerba: Tady by mohlo na konci dne žalovat Studio Ghibli společnost OpenAI za to, že převzala data, která neoprávněně trénovala. A na základě toho nabídla službu pro veřejnost, pravděpodobně monetizovanou minimálně v nějaké míře. Tudíž způsobila Studiu Ghibli potenciální škodu, která tak, jak my právníci vždycky rádi vyčíslujeme, není jenom škodou skutečnou, ale také ušlým ziskem.

25:36 Od technologických firem nelze čekat samoregulaci. Na AI zatím příliš nevydělávají, míní Holý Číst článek

Je možné mít autorská práva na nějaký styl? Tady nejde o kopírování konkrétních děl. Je možné mít práva na styl studia Ghibli?

Ščerba: Ne, to nejde. Styl nebo námět chráněny nejsou, nebyly a s velkou pravděpodobností ani nikdy nebudou. Konkrétní postavičky z toho studia vytvořené ale jsou. Pokud by se někdo těmi postavami inspiroval a dodal by tam tvůrčí vnos, ale byly by stále identifikovatelné, tak by to bylo problematické

Já jsem bytostně přesvědčen, že to, co bude teď v budoucnu velmi rezonovat, bude zajištění vhodného technického řešení, aby bylo jasné, že obsah byl generován za pomocí nástrojů umělé inteligence a aby byly použity nějaké digitální vodoznaky nebo jiná technologie.

Jaký je právní rámec Evropské unie na ochranu autorství před AI? Měly by být sociální sítě více regulovány? Poslechněte si celý pořad Českého rozhlasu Plus Pro a proti v úvodu článku.