Přinášíme do stabilního prostředí Právnické fakulty zběsilost ulice, říká Vladimir 518 o graffiti

Intervence projektu Křik ve stroji zahrnuje kurátorovaný výběr ikonických graffiti nápisů a symbolů ve veřejném prostoru, které jsou umístěny do vstupní haly a doplněny doprovodnými akcemi, performancemi a diskuzemi.

Unikátní projekt Křik ve stroji přináší do vstupní haly Právnické fakulty graffiti nápisy a symboly. Poslechněte si podrobnosti v reportáži létající redaktorky Sabiny Vosecké

„Proto se to jmenuje Křik ve stroji, jsou to takový výkřiky jednotlivců v tom materiálním i sociálním stroji,“ vysvětluje Vladimir 518.

Některá hesla jsou napsaná na plachtách, jiná nasprejovaná přímo na zdech tzv. Bazénu. Akrylový sprej je ale na vodní bázi a následně bude lehce odstranitelný. V projektu spolu s ním spojují síly také Petr Agha a Epos 257. Půdu Právnické fakulty Univerzity Karlovy si vybrali záměrně.

„My jsme samozřejmě fascinovaní právem jako takovým, statusem fakulty i architekturou od Kotěry, která materializuje právo a ten systém. Dohromady je to spousta vrstev, které nám přijdou zajímavé. A právě proto jsme provokativně tady. Někteří jsou tím zděšeni, úplně to nabourává tu stabilitu, kterou mají vytvořenou v hlavě. Přinést do takhle stabilního prostředí tu zběsilost a určitou agresivitu z ulice je vzrušující,“ popisuje Vladimir 518.

Instalace spolu s přednáškami a diskuzemi trvá do čtvrtka 12. října. Poslechněte si celou reportáž z místa.