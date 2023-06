Ilustrátor Čapek zkrášlil více než 70 knížek. Spolupracoval i s autorem Nekonečného příběhu

Knihy s jeho ilustracemi vycházejí po celé Evropě, ale i v Japonsku nebo v Izraeli. Jindra Čapek patří ke světové ilustrátorské špičce. V emigraci pracoval v nakladatelství Bohem Press v Curychu, výtvarně doprovodil třeba knihy autora Nekonečného příběhu Michaela Endeho. Po návratu do České republiky žije už čtvrtstoletí v Českém Krumlově, kde má přímo pod zámkem ateliér. Ve světě slavnější než doma Český Krumlov 18:11 7. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrátor Jindra Čapek patří ke světové ilustrátorské špičce | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Teď jsem začal dělat knížku o čertech se Zdeňkem Svěrákem. Musím udělat asi 20 ilustrací. Když už mám skici hotovou, tak si volně překreslím postavu a začínám pracovat akrylovou barvou. Potom začnu kolorovat akvarelem. Ale chybí přesně vykreslená místa – ty potom dodělávám kvašem. Na konci to přetáhnu lakem na vlasy,“ popisuje svou techniku práce Jindra Čapek.

Kromě pracovního stolu má Jindra Čapek v ateliéru také velkou knihovnu, ve které jsou různé knihy, které ilustroval. Například Tisíc a jedna noc nebo jedno z největších jmen, což je autor Nekonečného příběhu Michael Ende.

„To jméno zajistilo super prodej těch knih. Kniha Tajemství Lenky vyšla už asi ve 20 jazycích. Mám japonské vydání, které začíná vzadu – obráceně,“ říká Jindra Čapek.

„Izraelské vydání je taky pozpátku, jako japonské. Hebrejské písmo už je něco, co známe. Ale na titulní stránce mi písmo spíš připomíná sanskrt, jako kdyby to bylo spíš z Indie,“ vysvětluje Jindra Čapek.

Na kontě má téměř 80 knih. Která je ta srdeční? „U knih je to tak, že vždycky je člověk nejvíc u té knihy, na které se zrovna pracuje. A já jsem teď dělal dva roky na Pinocchiovo dobrodružství, které vyjde v Albatrosu,“ doplňuje Jindra Čapek.

Ilustrátor Jindra Čapek | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Před pár dny dostal Jindra Čapek Zlatou stuhu za celoživotní přínos české i světové ilustraci.

Celoživotní přínos

„Já jsem tu cenu dostal asi čtyřikrát za různé knihy, ale tentokrát to bylo za celoživotní dílo, což je vlastně takové vyvrcholení. Myslím, trošku jsem se lekl, když to oznámili. Já mám pocit, že teprve začínám, protože teď dělám novou knihu a je to takové vzrušení, jako kdyby byl člověk úplně na začátku. Práce jde dál samozřejmě,“ směje se Jindra Čapek.

Jindra Čapek se narodil v září 1953 v Českých Budějovicích, po okupaci v roce 1968 jeho rodina odešla na Západ. Vystudoval v Curychu a v Karlsruhe, drobná plocha knižní ilustrace mu učarovala záhy.

Spolupracoval s nakladatelstvím Bohem Press, které založili čeští emigranti Otakar Božejovský a Štěpán Zavřel.

Autor ve své tvorbě pracoval s některými osobnostmi píšícími příběhy pro děti. Ilustrace vytvořil mimo jiné i pro knihy Pavla Šruta Pohádky brášky králíka, Vladislava Vančury Kubula a Kuba Kubikula, Josefa Krčka Špalíček lidových písní a také knihy Eduarda Petišky Příběhy, na které svítilo slunce.

V roce 2020 spatřila světlo světa i vinylová deska skupiny Čechomor – Radosti života, autorem jejího přebalu byl Jindra Čapek. Po návratu do vlasti už 25 let žije a tvoří v podzámčí v Českém Krumlově.

Pohádkový svět Jindry Čapka si kromě knížek můžou teď zájemci prohlédnout i na stejnojmenné výstavě v třeboňském domě Štěpánka Netolického. Potrvá do 24. června.