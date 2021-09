Mezonet v Obecním dvoře získal ocenění Interiér roku. Porota vyzdvihla respektování ducha místa

Světoznámý fotograf Koudelka daroval Česku na 2000 svých fotografií. Jednání trvala mnoho let

„Teď, když nemůžu cestovat, snažím se dát do pořádku všechny věci, musím prohlédnout těch 30 tisíc kontaktů a zjistit, co tam je. Protože až tady nebudu, nikdo už to nezjistí,“ uvedl.