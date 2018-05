„Jediné, co potřebuju, tak je hudba. Klasika, kterou poslouchám už léta. Jsem tady v takovém uzavřeném vesmíru a jsem úplně spokojená,“ popisuje zástupkyně tuzemské mladé umělecké scény.

Jdeme dlouhou chodbou, kterou lemují jedny šedivé dveře vedle druhých. Ty, které jsou otevřené, dávají tušit klasický kancelářský život: stůl s židlí, počítač, tiskárna, telefon. A čím se návštěvník dostává chodbou dál a dál, tím jasněji se rozeznívá zvuk vážné hudby. Ta se do prostor bývalé modřanské továrny Microna, kde se vyráběly letecké přístroje, line z ateliéru malířky Iry Svobodové.

I její ateliér byl dříve klasickým kancelářským prostorem. Na stropu podhledy, na zemi zase zelený koberec. Všechno to před pěti lety, když se sem Svobodová spolu s první vlnou umělců nastěhovala, šlo pryč. „Vymalovali jsme zdi na bílo, aby to bylo vzdušné. Baví mě ten betonový strop, je to industriální prvek v čistém prostoru. Líbí se mi to,“ pochvaluje si místo Svobodová. Dnes je umělců v bývalé továrně o něco méně, zbytek slouží jako sídlo pro několik firem.