Koloseum už jen za peníze. Itálie zruší vstup na památky a do muzeí zdarma

Podle šéfa resortu Alberta Bonisoliho byl projekt dobrý pro publicitu, ale pokud by pokračoval, zavedlo by to Itálii směrem, který nikdo nechce.

Bonisoli v neapolské Národní knihovně vysvětlil agentuře Vista, že nechce do volných nedělí nutit žádnou instituci. Rozhodnutí proto nechá na ředitelích muzeí. Pokud budou chtít, můžou návštěvníkům nabídnout vstup zdarma klidně každou neděli.

Jak tvrdí ministerstvo, jen loni vstupu zdarma do muzeí využilo kolem 3,5 milionu návštěvníků. Projekt fungoval od roku 2014. Velký zájem lidí o tuto akci ale také způsoboval, že se u muzeí a některých památek čekalo na vstup několik hodin. Tím také argumentuje ministr kultury Bonisoli. Když se nařízení zruší, instituce se budou moci lépe vypořádat s výkyvy mezi turisticky slabšími a silnějšími dny. Ministr taky tvrdí, že masový zájem o vstup zdarma zároveň podkopává atmosféru těchto míst.

Opozice je proti

Plán zrušení projektu se nelíbí se především italské opozici. V ní je například demokrat Dario Franceschini, který volné vstupy před čtyřmi lety zavedl. Svého nástupce na resortu kultury vyzval, aby rozhodnutí ještě promyslel. Podle Franceschiniho díky nedělím zdarma navštívili muzea někteří Italové úplně poprvé.

„Iniciativa se stala takovým svátkem pro veřejnost. A lidé si na ní zvykli. Upustit od tak významné kulturní akce, díky které se občané i něco naučí, je prostě špatně. Když věc funguje, proč by se měla rušit, jen aby někdo ukázal politickou změnu?“ řekl bývalý ministr kultury Franceschini televizi alaNews. Podle něj si jeho nástupce chce zrušením projektu pouze vylepšit politický obraz.

Bonisoli ale zareagoval videem na svém facebooku. V něm řekl, že jakožto bývalý ředitel prestižní Nové akademie výtvarného umění v Miláně si dovede představit, jak se šéfové institucí kvůli nařízení cítí, a i proto má pro jeho zrušení podporu od většiny ředitelů muzeí.

Iniciativa by se tedy měla zrušit na konci léta. Celkem je do ní zapojených zhruba 400 muzeí, galerií a památek po celé Itálii. Díky tomu se zadarmo návštěvnici dostanou třeba do římského Kolosea, nebo do Pompejí.

Akce se ale nevztahuje na soukromé instituce - typickým příkladem jsou třeba Vatikánská muzea. Ta na druhou stranu nabízejí vstup zdarma poslední neděli v měsíci vždy na celé dopoledne.

Starosta Milána Giuseppe Sala už podle agentury ANSA přislíbil, že muzea ve městě zůstanou první neděli v měsíci přístupná zdarma i nadále. Mnoho italských muzeí využívá pro jednorázové zavedení vstupů zdarma také různé svátky - například Mezinárodní den žen nebo svatého Valentýna.