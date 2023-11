Případ 20 let ‚zašantročené‘ sochy. Jan Nepomucký se vrací do Kravař, v Novém Boru pořídili repliku

V roce 2024 by lidé v Kravařích u České Lípy mohli znovu spatřit dlouho schovávanou sochu Jana Nepomuckého. Obec o barokní dílo vedla několik let vlastnický spor s Novým Borem a s renovací čekala, až skončí. Kravaře (Českolipsko) 9:52 9. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Nepomucký v restaurátorské dílně Radomila Šolce | Foto: Jiří Jelínek | Zdroj: Český rozhlas

K definitivnímu závěru spěje na Českolipsku letitý spor o sochu Jana Nepomuckého. Obec Kravaře za minulého režimu barokní plastiku předala městu Nový Bor. Před necelými 20 lety si ji ale potají odvezla zpět. Přestože vlastnictví Kravař následně uznal soud i krajský úřad, s aktuálně započatou rekonstrukcí obec raději delší dobu vyčkávala.

Jan Nepomucký je už v restaurátorské ateliéru Radomila Šolce, na soše je vidět hluboké narušení struktury kamene, hlavně v obličeji světce.

„A jinak nám chybí základový stupeň, který se teď vyrábí v Teplicích nad Metují. Tento základový kámen, ten je teď momentálně přilepen, úplně zničený, v Kravařích, takže z toho se musí udělat kopie. A tady nám chybí tento sokl. Ta část se ztratila, tak tu musíme taky vyrobit. Ale ty zásadní kusy jsou hezké, ty se dochovaly, takže dobrý,“ popisuje restaurátor Šolc.

Na obnově sochy Jana Nepomuckého pracuje restaurátor Radomil Šolc | Foto: Jiří Jelínek | Zdroj: Český rozhlas

Není divu, že některé díly sochy chybí, za svou historii se několikrát stěhovala. „My jsme zjistili, že tato socha byla nějakým způsobem zašantročená do Nového Boru,“ vypráví tehdejší starosta a dnes zástupce starosty Kravař Vít Vomáčka z ODS.

O Jana Nepomuckého obec vedla několik let s Novým Borem spor, který vyústil v poněkud nezvyklý transport sochy do Kravař.

Poškozené rysy sochy Jana Nepomuckého | Foto: Jiří Jelínek | Zdroj: Český rozhlas

„Tam byla velká averze proti tomu, aby nám to vraceli, takže jsme to za ranního kuropění naložili jeřábem a dovezli,“ odtajňuje. Tehdejší starosta Vomáčka se obával, že mu skupina odpůrců navrácení sochy světce zase vezme. Barokní památka proto byla řadu let schovaná.

„Lidé v Novém Boru zestárli a už možná zmoudřeli, tak už přestali blbnout. Takže tu otázku rekonstrukce sochy jsme otevřeli zhruba před třemi lety,“ říká Vít Vomáčka.

„Já to v každém případě Kravařům přeji, protože původně socha skutečně v Kravařích stála,“ potvrzuje starosta Nového Boru Jaromír Dvořák z SLK.

„Lidé tady si na toho Jana Nepomuckého už zvykli, a tak Nový Bor, respektive zásluhou pana Doškáře, pořídil repliku. A Kravařům tedy, jak je vidět podle zákona, ta socha patří. Tak jim to přejme,“ dodává.

Opravenou sochu chtějí Kravaře odhalit do léta roku 2024.