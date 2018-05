PRAHA — Tvořila v bývalé modřanské továrně Microna a ateliér měla nějaký čas i v developerském projektu Orco. V obou případech kolem sebe měla spoustu lidí, zejména umělců. Před pár měsíci si ale malířka Jana Vojnárová nastěhovala práci přímo do domu. Od dětí to tak má jen pár schodů do místa, kde kromě obrazů vznikají například její koláže.

Praha 23. 5. 2018

„Je tu nádherný pohled do zahrady. Líbí se mi to, jsem spokojená,“ líčí šestatřicetiletá umělkyně Jana Vojnárová a otevírá jedny ze vstupních dveří svého ateliéru. Konkrétně tyhle vedou do vnitrobloku domů v pražských Dejvicích, kde mladá malířka nejen tvoří, ale v jednom z bytů nahoře také žije se svým mužem a dětmi.

Přitom žlutá cedule nad dveřmi ve dvorku hlásá: Salon Alena – Kadeřnictví.

„Zkrachovalo asi před patnácti lety, ale ta cedule zůstala. Na ‚Ateliér Jana‘ to ale přelepovat nebudu,“ říká se smíchem Vojnárová.