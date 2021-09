Malované zastávky budí pozornost v Jarošově nad Nežárkou. Motivy vytvořily místní mladé výtvarnice

Vlk vyjící na měsíc, stromy i pohled na hvězdnou oblohu zdobí autobusové zastávky v Jarošově nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Na objednávku obce je namalovaly místní mladé výtvarnice. Radnice se tak snaží zamezit vandalství od sprejerů. Jarošov nad Nežárkou (Jindřichohradecko) 22:31 11. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eliška Šindelářová a Ivana Neumannová před jednou ze zastávek, které společně ještě s Denisou Bartůškovou vyzdobily | Foto: Lucie Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

„Například zastávka Jarošov nad Nežárkou – železniční stanice ve směru na Strmilov byla velice často cílem nájezdu takových rádoby sprejerů. Několikrát jsme ji nechali přemalovat, ale bohužel sprejerské podpisy se zde objevovaly stále častěji,“ popisuje hlavní impuls, který k snaze o proměnu zastávek vedl, nezávislý starosta Bohumil Rod.

S prosbou o originální výzdobu oslovil tři mladé výtvarnice, které v obci bydlí. „Obec koupila barvy a děvčata popustila uzdu své fantazii a výsledek vidíme před sebou,“ ukazuje.

Jednou z autorek je osmnáctiletá Eliška Šindelářová. „Já jsem hledala brigádu a byla mi nabídnuta právě tady u obce. Bylo zapotřebí namalovat zastávku zevnitř, takže tím to začalo,“ vypráví.

Vlk vyjící na měsíc | Foto: Lucie Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

„Dostaly jsme volnou ruku a mohly jsme si udělat, co nás napadlo. To na tom bylo to hezké, že jsme mohly vytvořit, co jsme chtěly,“ dodává patnáctiletá Ivana Neumannová.

I když výtvarná přeměna autobusových zastávek měla hlavně zamezit útokům vandalů, i výtvarnice musely některým kolemjdoucím vysvětlovat, že ony mezi ně nepatří. Většina reakcí je ale pozitivních. „Pan starosta to fotil na internet a lidé to tam hodně pozitivně komentovali. I další lidé, co se u nás zastavili, když jsme malovaly, chválili a děkovali, že zkrášlujeme vesnici,“ říkají autorky.

Foto: Lucie Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

Eliška Šindelářová společně s Ivanou Neumannovou a Denisou Bartůškovou vyzdobily o prázdninách svými malbami i zastávky v místních částech Jarošova nad Nežárkou a je dost možné, že jejich talent obec znovu využije.

„Teď budeme přes zimu uvažovat, jestli ještě nevyzdobíme zastávky u hlavní silnice. Ty jsou natřené zelenou barvou, takže jsou po sprejery asi nezajímavé, ale možná by mohly být barevnější,“ doplňuje starosta Bohumil Rod.

Eliška Šindelářová společně s Ivanou Neumannovou a Denisou Bartůškovou vyzdobily o prázdninách svými malbami i zastávky v místních částech Jarošova nad Nežárkou a je dost možné, že jejich talent obec znovu využije | Foto: Lucie Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas