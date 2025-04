Je to snad nejzásadnější výstava, kterou jsem kdy udělal, říká fotograf Stano a zve do Městské knihovny

„V průběhu let děláte nějaké série, různě se to mění, zasahujete do nich. Všechno možný se tam děje, různé procesy. A teď najednou máte možnost to dát dohromady. Já si myslím, že to je pro mě snad nejzásadnější výstava, kterou jsem kdy udělal,“ říká Tono Stano.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotograf Tono Stano vystavuje v prostorách Městské knihovny. Nechte se pozvat v reportáži létající redaktorky Sabiny Vosecké

Už dlouhé roky patří mezi oficiální fotografy slavných osobností filmového festivalu v Karlových Varech. Pracoval s Morganem Freemanem, Robertem De Nirem nebo herečkou Sharon Stone. Na výstavě nechybí i jedna z nejslavnějších fotografií Tona Stana. Nese název Smysl.

„Vznikala jako většina mých fotek, že jí předchází nějaká kresba. Ty nápady, když si je nezaznamenáte, tak na ně můžete zapomenout. Obyčejně ty dobré nápady se vracejí, když si ho nevšimnete, tak on se připomene.“

Tono Stano a Sabina Vosecká | Foto: Sabina Vosecká | Zdroj: Český rozhlas

Tono Stano a Sabina Vosecká | Foto: Sabina Vosecká | Zdroj: Český rozhlas

Černobílý snímek zachycující linii ženského těla se objevil na obálkách prestižních časopisů. „To jsem realizoval s tehdejší přítelkyní mého asistenta. Myslel jsem si, že to už muselo někoho napadnout. Rozumíte, taková zkratka, že krk spojíte vlastně s tím stehnem. Přišlo mi, že se to tak nějak nabízí, ale byl jsem první.“

Výstavu pořádá Galerie hlavního města Prahy spolu s Městskou knihovnou v Praze. Přístupná bude až do 24. srpna.

Co bylo podle kurátorky Magdaleny Juříkové cílem výstavy? Poslechněte si celou reportáž výše.