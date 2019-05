Petici proti Fajtovu odvolání podepsal i ředitel Centre Pompidou. K protestu se přidaly desítky institucí

K protestnímu dopisu ředitelů významných světových muzeí a galerií, kteří vyjadřují svůj nesouhlas s odvoláním ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta, se připojil také ředitel Centre Pompidou Bernard Blistène. Zástupci 12 institucí se za Fajta postavili již v den jeho odvolání 18. dubna, nyní je pod dopisem 38 podpisů zástupců muzeí a galerií z celého světa. Praha 14:35 2. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Signatáři dopisu uvedli, že Fajt se zasloužil o vzájemnou spolupráci mezi uměleckými institucemi a pozvedl pražskou Národní galerii (ilustrační snímek) | Foto: Filip Jandourek

Zda může být odvoláním Fajta ohrožena plánovaná úzká spolupráce mezi NGP a Centre Pompidou, není zřejmé.

Jiřího Fajta spolu s ředitelem Muzea umění Olomouc Michalem Soukupem odvolal ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) před Velikonocemi. Odvolání obou zdůvodňuje jejich pochybeními, která zjistily ministerské kontroly ve zmíněných institucích.

V případě Fajta Staněk kritizoval zejména autorskou smlouvu, díky níž si Fajt ke svému platu ředitele přivydělal během 16 měsíců přibližně milion korun za přípravu výstav; podobné smlouvy ale uzavírají i další ředitelé státních příspěvkových organizací, mluvil o ní ředitel Národního divadla Jan Burian.

Vzájemná spolupráce

Signatáři dopisu, který 30. dubna adresovali českému premiérovi Andreji Babišovi (ANO), uvedli, že Fajt se zasloužil o vzájemnou spolupráci mezi uměleckými institucemi a pozvedl pražskou Národní galerii. Píšou, že s Fajtem udržují dlouhodobou spolupráci, což vedlo k výměně pracovníků, plánování společných projektů, vzájemné úctě a rozvoji kontaktů.

Mezi podepsanými jsou šéf Metropolitního muzea v New Yorku Max Hollein, ředitel Muzea moderního umění v New Yorku Glenn D. Lowry, Tristram Hunt z londýnského Victoria and Albert Museum, Miguel Falomir Faus za madridské muzeum Prado, šéfka skupiny britských muzeí Tate Galery Maria Balshawová či ředitelka Státních uměleckých sbírek Drážďany Marion Ackermannová, na jejichž webu je protest zveřejněn.

O možnosti úzké spolupráce mezi NGP a Centre Pompidou začal loni mluvit Babiš, podle něj by v Praze mohla vzniknout pobočka slavné instituce. Jednal o tom s francouzským prezidentem a také s prezidentem Sergem Lasvignesem. Fajt uváděl, že první prezentací sbírek Centre Pompidou v Praze bude výstava v Salmovském paláci v roce 2021, která představí asi šest desítek pařížských „highlightů“. Počátkem dubna podepsali zástupci obou institucí memorandum o spolupráci.

R ozvázání spolupráce

Fajt začátkem tohoto týdne řekl, že někteří partneři, s nimiž jako šéf NGP spolupracoval, po jeho odvolání uvažují o rozvázání spolupráce s NGP. Už dříve to potvrdila sběratelka Erika Hoffmannová, jejíž kolekce moderního a současného umění je vystavena v Salmovském paláci. Fajt také uvedl, že se neuskuteční výstava, která měla letos představit umění z královské sbírky v severoindickém Rádžasthánu.

NGP poté v tiskové zprávě uvedla, že tato výstava nebyla dosud zajištěna smluvním vztahem a indičtí partneři 30. dubna informovali vedení NGP o jejich záměru v přípravě výstavního projektu nepokračovat.

„Výstava přesahovala finanční možnosti NGP, a tak navzdory nesporné umělecko-historické kvalitě sbírek vedení NGP tuto informaci vzalo na vědomí. NGP neobdržela žádné další vyjádření svých zahraničních partnerů o pozastavení spolupráce,“ uvedla galerie.