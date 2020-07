Zemřel dlouholetý rektor AVU Jiří T. Kotalík. Patřil k nejvýraznějším postavám českých dějin umění

Ve věku 69 let zemřel ve čtvrtek v Praze po nemoci historik umění, památkář a pedagog Jiří T. Kotalík. Uvedl to rektor Akademie výtvarných umění Tomáš Vaněk. Kotalík na akademii vyučoval čtyři desítky let a školu také v letech 1997 až 2003 a poté 2010 až 2014 jako rektor vedl. Předmětem jeho zájmu byla především historie české architektury. Kotalík byl odborníkem, ale současně i aktivistou.

