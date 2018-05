PRAHA — Dlouhodobě se drží v žebříčku nejvýznamnějších českých umělců, znají ho ale víc v zahraničí než doma. Jiří Kovanda představil serveru iROZHLAS.cz svůj ateliér: přední český výtvarník tvoří v obývacím pokoji svého bytu. „Zvykl jsem si na to,“ říká s tím, že nápady ho často chytají při cestě vlakem. Další díl seriálu virtuálních prohlídek ateliérů nabízí pohled do Kovandovy umělecké kuchyně. Praha 9. 5. 2018 „Nebyl jsem vystudovaný umělec a neměl jsem žádný glejt na to, že bych mohl být umělec. Tak jsem si zvykl pracovat bez ateliéru. Nevím, co je příčina a co důsledek. Myslím ale, že je to celé propletené,“ vzpomíná Kovanda na dobu minulého režimu. Jak vysvětluje, právě to je důvodem, proč dnes sedíme v jeho pražském bytě: obývacím pokoji a ateliéru zároveň. V průběhu času a své práce Kovanda zjistil, že pro tvorbu ani zvláštní prostory nepotřebuje. Nedělal velké věci, nepracoval s náročnými materiály ani ničím, co by bylo řemeslně pracné.

Jiří Kovanda tvoří doma v obývacím pokoji. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Kovanda, který se už čtyři roky drží na prvním místě žebříčku nejvýznamnějších českých umělců J&T Banka Art Index, se podle svých slov soustředí na jednoduché věci, recyklaci různých materiálů, pracuje s performancí nebo instalací na konkrétních místech. A když po revoluci ateliér mít mohl, už nebyl třeba. A ačkoli nedokáže posoudit, nakolik to pro něj bylo omezující, nemít ateliér vidí spíše jako výhodu. „Vedlo mě to k tomu, dělat věci určitého typu a vlastně překonat nějakou překážku. Nedělat to, co se člověku zrovna zlíbí, ale vycházet z toho, co je k dispozici a naučit se vycházet s tím, co máte a nevymýšlet si nerealizovatelné věci,“ popisuje Kovanda. Pro virtuální prohlídku chytněte a posouvejte kurzorem:

Pro nápady a podněty u sebe Kovanda nosí notýsek. Když někam jede, bere si ho sebou, doma ho má u postele. Nejvíce ho pak využívá při cestách vlakem. „To je ideální místo. Jedete, koukáte se do krajiny, je to soustředěnější způsob prožívání času. Já to mám docela rád,“ říká Kovanda a dodává, že k práci má raději klidnější místa.

