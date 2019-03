Choreograf Kylián se stal členem prestižní Akademie krásných umění v Paříži. Jako třetí Čech

Choreograf Jiří Kylián byl ve středu odpoledne oficiálně uveden do křesla Akademie krásných umění v Paříži. Je teprve třetím, a zároveň jediným žijícím Čechem na tomto místě od založení akademie v roce 1816. Do křesla Akademie krásných umění v Paříži naposledy usedl Čech před více než sto lety. Paříž 17:07 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Choreograf a tanečník Jiří Kylián na jedné z divadelních zkoušek v Budapešti v roce 2014 | Zdroj: Profimedia

Slavnostní ceremonie se odehrála v 15.30 v kupoli Francouzského institutu, který sídlí v centru Paříže, a jehož součástí je Akademie krásných umění. Kupole institutu pochází z bývalé kaple ze 17. století, tedy z doby, kdy v této budově sídlila škola s internátem. Je to místo určené právě pro slavnostní příležitosti.

Speciální frak a meč

V rámci příprav na inauguraci si Jiří Kylián musel nechat ušít speciální frak podle norem, které předepisuje akademie. Jedná se o frak z černého plátna, vyšívaný tmavě zeleným hedvábím, ke kterému je přidán klobouk ozdobený černým pštrosím peřím. Tento oděv je symbolem akademie od roku 1801 a navrhl ho architekt Jean-François Chalgrin.

Druhým, neméně podstatným symbolem, je meč, který byl ukován pro Jiřího Kyliána přímo na míru. Rukojeť má symbolizovat profesi, ale také ideály a filozofii obsaženou v díle a práci nově zvoleného člena.

Jiří Kylián si zvolil rukojeť ve tvaru tanečnice, která je inspirována soškou nalezenou v Egyptě, jejíž stáří archeologové odhadují na více než 5 tisíc let.

Inaugurace se účastnila také řada významných osobností z celého světa. Byla mezi nimi například princezna Beatrix, bývalá královna Nizozemska nebo světově proslulý choreograf Ohad Naharin.

Za Českou republiky byl pozván například bývalý umělecký šéf baletu Národního divadla Petr Zuska nebo ředitelka Tance Praha Yvona Kreuzmannová.

Ceremonie je plně v gesci členů Akademie krásných umění a doprovázela živá barokní hudba v podání ansámblu les Arts Florissant, který dirigoval William Christie. I on je členem akademie.

Má svou vlastní kategorii

Kvůli Kyliánovi přidala Akademie krásných umění do svých řad novou kategorii, a to právě choreografii. Znamená to, že dojde ke zviditelnění nejen slavného choreografa a jeho práce, ale také oboru samotného. Kylián se zase vstupem do Akademie zavazuje, že svůj obor, a nejen ten, bude nyní po celém světě hrdě reprezentovat a podporovat.

Prvním českým členem Akademie krásných umění se v roce 1835 stal hudebník Antonín Rejcha. O šest desítek let později malíř Václav Brožík. Pro Jiřího Kyliána toto není první ocenění jeho práce - již dříve vystupoval například ve Stuttgartském baletu, vedl Nizozemské taneční divadlo a jeho balet Sinfonietta zná skoro celá Evropa.