Snivost Jiřího Trnky neztrácí půvab ani padesát let po jeho smrti. Výstava v GASKu je toho důkazem

Walt Disney Východu - tak někteří kritici nazývali výtvarníka a významného tvůrce českého animovaného filmu Jiřího Trnku. Letos si připomínáme padesát let od jeho úmrtí. Poetický svět Jiřího Trnky představí multimediální projekt V zahradách imaginace, který byl zahájen v sobotu v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Kutná Hora 27. října 2019

Loutky z filmu Sen noci Svatojánské, které navrhl Jiří Trnka, byly dlouho ve špatném stavu. Rodina výtvarníka se nedávno rozhodla, že se je pokusí opravit. Povedlo se a od sobotního odpoledne si zrestaurované loutky mohou prohlédnout návštěvníci na výstavě v GASK.

Expozice Jiří Trnka - V zahradách imaginace, věnovaná jednomu z nejuznávanějších a nejslavnějších českých animátorů, je rozdělena do dvou částí. Ta první mapuje veškeré Trnkovy činnosti - od malířství, sochařství, ilustrátorství až po animovaný film.

„Návštěvníci uvidí mimo jiné exponáty, které dosud nikdy vystaveny nebyly, například restaurované loutky z Trnkova velkofilmu Sen noci svatojánské nebo některé unikátní dřevěné plastiky,“ uvedla ředitelka galerie Jana Šorfová. Vystavené předměty zapůjčili Trnkovi dědicové a pocházejí i ze soukromých sbírek a od institucí včetně Národního filmového archivu.

Druhá část projektu se vrací do Trnkovy zahrady, jedné z nejimaginárnějších a nejznámějších knížek. „S tátou jezdíme se Zahradou po českých městech již několik let. Říkáme si Zahradníci. Do GASK jsme však expozici zdvojnásobili a přichystali zbrusu nové instalace. Na své si tak přijdou jak noví návštěvníci, tak stálí fanouškové – a na všechny čeká nový bleší cirkus, střelnice netopýrů, bludiště a další překvapení,“ uvedl jeden z autorů výstavy a výtvarníkův vnuk Matyáš Trnka.

