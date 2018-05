„Je relativně starý, byl postaven po roce 1900 jako sochařský ateliér,“ říká. Podle dispozic měla dnes už jedna velká místnost dva vchody a dole byl k dispozici ještě sklad. „Je tu klid. Ač je člověk v centru, tak je vlastně odříznutý. To je pro mě nová zkušenost,“ pochvaluje si Bolf. Vždyť vstup do domu, kde ateliér sídlí, je hned naproti vyhlášenému pražskému baru.

Že bylo místo, které Bolf obývá už zhruba dva roky, projektováno jako ateliér, je vidět na první pohled. Volný prostor, velká okna včetně těch střešních. Denního světla tak má k práci dostatek. A kromě toho, že nemusí uměle nasvěcovat, si pochvaluje právě klid na práci.

Dříve si s kolegy umělci pronajímal například prostory bývalé tiskárny. „Dlouho jsem byl v ateliéru na Václavském náměstí, ale to byl společný prostor. Naposledy jsem byl asi deset let v Karlin Studios,“ popisuje Bolf. „Vždycky bylo jiné to, že jsem měl kolem sebe nějaké známé. To tady není. Kromě světla je to ta nejdůležitější změna.“

