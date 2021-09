Světoznámý fotograf Koudelka daroval Česku na 2000 svých fotografií. Jednání trvala mnoho let

Na 2000 fotografií, které reprezentují jeho celoživotní dílo, věnoval fotograf Josef Koudelka několika českým státním kulturním institucím. Největší část, 1800 položek včetně slavného cyklu Invaze, získá Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, další pak Národní muzeum a Moravská galerie v Brně. Jednání o rozsáhlém daru světoznámého tvůrce jeho vlasti trvala mnoho let, darovací smlouvy se postupně podepisují, další část se ještě připravuje. Praha 12:54 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotograf Josef Koudelka daroval českým muzeím a galeriím na 2000 svých originálních snímků | Foto: Josef Kaňka | Zdroj: Český rozhlas

„Děkuji všem, mám jistotu, že tento dar se dostal do správných míst a správných rukou a že se s ním bude správně v budoucnosti zacházet. Jsem rád, že jsme se dostali dnes do tohoto bodu, že uzavíráme tento dar a že můžeme jít k něčemu dalšímu,“ řekl v úterý Koudelka při setkání na ministerstvu kultury. Všechny obdarované sbírkové instituce jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva kultury.

„Jsem ve věku, kdy vím, že moje léta jsou omezená, a snažím se většinu věcí, které jsou možné, dodělat. Měl jsem názor, že až tady jednou nebudu, nikdo se nebude moct dotknout toho, co jsem udělal. Teď zjišťuji, že mám 30 tisíc kontaktů filmu, které jsem za 30 let nafotografoval. Pro mě vždycky bylo na prvním místě fotografovat a cestovat. Teď, když nemůžu cestovat, snažím se dát do pořádku všechny věci, musím prohlédnout těch 30 tisíc kontaktů a zjistit, co tam je. Protože až tady nebudu, nikdo už to nezjistí,“ uvedl.

Doplnil, že i po předání daru bude pokračovat především jeho spolupráce s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze.

Fotograf Josef Koudelka daroval českým muzeím a galeriím na 2000 svých originálních snímků | Foto: Josef Kaňka | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsem cestoval, dělal jsem si poznámky, mám 69 deníků, které docela komentují můj život, je to vlastně velice autentické a připravuje se k vydání kniha, která se bude jmenovat Deníky. Jeden americký autor také připravuje už tři roky moji biografii, to bude zase ze zcela jiného pohledu,“ naznačil ještě další práci.

Fotograf při bouřce nad Brnem zachytil podle odborníků vzácný blesk. Snímek mají za raritu Číst článek

„Věřím, že moje nadace a muzeum bude spolupracovat a že pokud budu existovat, tak to ještě dáme dohromady. Pokud nebudu existovat, proto je tady nadace, která má tři členy, kteří mě dobře znají,“ řekl Koudelka.

Nadační fond Josefa Koudelky založil fotograf před dvěma lety, stojí v jeho čele a členy jsou jeho dlouholetí spolupracovníci Irena Šorfová, Jonathan Roquemore a Stuart Alexander.

První část daru Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze se smluvně uzavřela v roce 2018, kdy muzeum připravilo Koudelkovu retrospektivu nazvanou Návraty u příležitosti jeho 80. narozenin.

Darovací smlouva na druhou část daru se podepisovala letos a další část se připravuje. Rozsáhlý dar Uměleckoprůmyslovému muzeu zahrnuje cykly Začátky, Experimenty, Divadlo, Cikáni, Invaze, Exily, Panorama, ale mimo jiné i dosud nepublikovaný soubor fotografií plakátů nasnímaných autorem v ulicích Prahy při invazi v srpnu 1968.

Fotograf Josef Koudelka daroval českým muzeím a galeriím na 2000 svých originálních snímků. Velkou část z nich už má Uměleckoprůmyslové muzeum ve svém depozitáři ve Stodůlkách.@iROZHLAScz @CRoPlus @Radiozurnal1 pic.twitter.com/WYesrrcFSt — Josef Kaňka (@JosefKanka) September 21, 2021