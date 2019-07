Josef Koudelka o fotkách ze srpna 1968: Už jsem schopný se na ně dívat bez emocí

Sovětské tanky v pražských ulicích. Slavné fotky Josefa Koudelky ze srpna 1968 vystavují na festivalu v Bretani. K vidění budou tři měsíce. Světoznámý umělec nechal všechny své snímky zvětšit do formátu, v jakém ještě nikdy nebyly vystavené. A umístil je venku tak, aby je mohli vidět skutečně všichni. „To období je tak silné, že se na něj zapomenout nedá. A je nutné, aby se na to nezapomnělo,“ říká fotograf. Praha 17:36 23. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotograf Josef Koudelka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Takovou výstavu jsem ještě nikdy nedělal, což byl i hlavní důvod, proč jsem s ní souhlasil. Mě to samého překvapilo, když jsem tam přišel. Pochopitelně, že jsem se podílel na té instalaci a koncepci,“ vysvětlil pro Radiožurnál Koudelka.

„Také rozhodlo, že jsem se sešel s člověkem, který to organizuje. Jmenuje se Cyril (ředitel festivalu Cyril Drouhet – pozn. red.). Ten přišel s mojí knížkou a říkal, že je to jeho oblíbená a že by ji chtěl celou ukázat včetně vybraných textů,“ dodal.

Sám Koudelka se si až do teď neuměl představit, jak takový koncept funguje. „Až když jsem tam přišel a viděl jsem to, tak si myslím, že to funguje výborně,“ řekl.

„Už jsem schopný se na ně dívat bez jakýchkoli emocí. Spíš mě zajímá, jak na ně reagují lidé a to je velice zajímavé. Může to být v různých zemích i obdobích různé. Pochopitelně poprvé to bylo v Praze, nebo poprvé, když jsem se přiznal k autorství těch fotografií, což bylo v Londýně v roce 1984. Bylo to v době, když můj tatínek už umřel a moje maminka řekla, že už ji nic nemůžou udělat, tak ať to ukážu,“ doplnil.

‚Nejslavnější neznámý‘

Rok po invazi Josef Koudelka emigroval a získal exil v Anglii. Za sérii fotografií ze srpna 1968 obdržel v roce 1970 Zlatou medaili Roberta Capy. „Říkalo se o mně, že jsem ten nejslavnější neznámý fotograf. Řada lidí mi říkala, že mě určitě mrzí, že jsem se k nim nemohl přihlásit,“ vzpomínal fotograf.

„Mě to ale vůbec nemrzelo. Naopak byl jsem rád, že komunisté nemohli říct, že jsem se stal známý díky fotografiím z invaze, což pro ně bylo něco proti socialistické Československé republice. Stal jsem se známý s něčím jiným,“ vysvětlil.

Mezi Koudelkovy nejznámější cykly patří Exily a Cikáni. Za fotožurnalistu se přesto nepovažuje. „Před nedávnem jsem se setkal s jedním novinářem, který říkal: ‚Co bychom my věděli o invazi v Praze v roce 1968, kdyby neexistovali fotky Josefa Koudelky?‘ To období je tak silné, že se na něj zapomenout nedá. A je nutné, aby se na to nezapomnělo,“ popisoval.

Fotografie ze srpnové invaze z roku 1968 se staly podle vyjádření podle ředitele festivalu Cyrila Drouheta symbolem boje za svobodu a lidství.