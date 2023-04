Kasino v paláci Savarin vystřídali stavaři a památkáři. Rekonstruují barokní budovu i pro Slovanskou epopej

Ještě před týdnem bylo v historické budově Paláce Savarin kasino. Prostor si ale před několika dny vzali na starost památkáři a stavaři, kteří barokní areál u Václavského náměstí rekonstruují. Architektonický projekt počítá ve vnitrobloku i s veřejně přístupným parkem. Pod ním, v několika desítkách metrech podzemí, by pak měla být umístěna i Slovanská epopej. Praha 20:33 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barokní schodiště zdobí freska Václava Bernarda Ambroziho a sochy Ignáce Františka Platzera | Foto: Martin Hrnčíř | Zdroj: Český rozhlas

Po dřevotřískových deskách jezdí dělníci s kolečkem sem a tam. Do oprýskaného modrého kontejneru odváží z budovy suť a nepotřebný materiál. V bílé přilbě a zářivé reflexní vestě nás provádí stavbou vedoucí projektu Petr Fabrický.

„Pracujeme na Paláci Savarin, který může fungovat jako samostatný objekt od zbytku projektu. Ten je zatím v procesu přípravy. Současná rekonstrukce spočívá v obnově stávajícího objektu, který je památkově chráněný, do původního stavu,“ popisuje Radiožurnálu.

V poloprázdném, zaprášeném patře barokního domu visí ze stropu kabely. Stavbyvedoucí Marek Janeba ukazuje ve sloupovém sále na okenní rámy, které odborným okem prohlédli společně s pracovníky z Národního památkového ústavu.

„Proběhly průzkumy štukových prvků, stěn a stropů. Na základě toho se pak přijímá řešení. Zjišťujeme, jestli se pod povrchem neskrývá původní barevnost. Pakliže to je už celé novodobé, přistupujeme k tomu jednoduše, že to přetřeme nebo poupravíme štuky,“ říká Janeba.

Za rohem pak vidíme z okna na ulici Na Příkopech. Kolemjdoucí by možná ani nenapadlo, že se za historickou fasádou s nápisem „Kasino“ skrývá bohatě zdobené barokní schodiště. Jeho autorem je nejspíš architekt Kilián Ignác Dientzenhofer.

„Stojíme teď na hlavním schodišti, kde je freska od Václava Bernarda Ambroziho. Je to Apollonovo čtyřspřeží. Jsou tady štukově zdobené stěny. Toto je nejcennější část. Za námi se nachází takzvané piano nobile s bohatou štukovou výzdobou stropu,“ popisuje stavbyvedoucí.

Nedaleko od nás rozebírají na lešení u stropu cenný několikasetkilogramový mosazný lustr. Podle Marka Janeby našli „poklady“ ale i pod podlahou.

„Tento dům prošel poměrně bouřlivým vývojem. Zjistili jsme, že v jedné místnosti jsou třeba vzácné vídeňské kříže doplněné bordurou (zdobným lemem pozn. red.),“ vysvětluje Marek Janeba s tím, že revitalizace paláce z osmnáctého století by měla být podle plánu hotová už příští rok. Lhůta se ale může kvůli historickým průzkumům prodloužit.

Park i výstavní sál

Součástí projektu je oprava rozsáhlého vnitrobloku, ve kterém je třeba historická jízdárna. Mezi budovami plánuje investiční společnost CRESTYL postavit park. Podle mluvčího developerské firmy Ondřeje Micky teď čekají na vyjádření úřadů, které hodnotí projekt architekta Thomase Heatherwicka.

„Obnoví se prostor mezi původním barokním palácem a historickou jízdárnou, která kdysi byla součástí barokního půdorysu. V zásadě tam bude vybudován nový přístup do stanice metra Můstek. A s výstavními prostory se počítá pod parkem,“ řekl Micka.

Do podzemní galerie chtějí dočasně umístit Slovanskou epopej malíře Alfonse Muchy. Jeho cyklus maleb by tam měl být podle předběžné domluvy s hlavním městem pětadvacet let. Za tuto doby by měla Praha vybudovat pro velkoformátové obrazy stálé místo.