Klimtománie pokračuje. V Rakousku draží nově objevený obraz, očekávají rekordní částku

Sto let ho nikdo neviděl a ve středu by si ho někdo mohl koupit v přepočtu až za 1,25 miliardy korun. Obraz Gustava Klimta s názvem Podobizna slečny Lieserové draží méně známá aukční síň ve Vídni - im Kinski. Prodejní cena se pohybuje mezi 30 až 50 miliony eur. Vídeň 13:07 24. dubna 2024

Díla rakouského malíře, grafika a nejvýznamnějšího představitele Vídeňské secese patří zejména v posledních dvou letech k velmi vyhledávaným položkám na uměleckých aukcích. Dokonce se užívá i termín takzvané „klimtománie“, byť znalkyně trhu s uměním Magda Machková ze serveru Artplus.cz podotýká, že pojmenování klimtománie máme brát s rezervou.

Největší klimtománii zažíval autor sám v období své největší slávy, tedy počátkem 20. století ve Vídni, kdy byl nejvyhledávanějším portrétistou místních bohatých kruhů.

„Posledních dvacet let je opravdu velmi žádaným malířem, dobře se prodávají jak jeho reprezentativní obrazy, které tvořil na zakázku, tak volné práce, například krajiny. Na trhu se jich zase až tolik nepohybuje, takže poptávka je opravdu veliká,“ říká Machková.

Olejomalbu o velikosti 140 krát 80 centimetrů zobrazuje dívku s krátkými hnědými vlasy zahalenou do dlouhého modrého pláště s pestrobarevnou aplikací. Která dívka byla Klimtovi modelem, odborníci nevědí úplně přesně, možná je to dcera bohatého průmyslníka Adolfa Liesera, Margarethe.

Právě Lieser obraz od Klimta koupil za tehdejších 15 tisíc korun. Ale stejně tak to může být i jeho neteř. K dokončení a předání podobizny nakonec nedošlo, neboť Gustav Klimt 6. února roku 1918 ve věku 55 let zemřel a obraz úplně nedokončil.

Že jde o Lieserovu dceru naznačují Klimtovy účetní záznamy, kde byli Lieserovi uvedeni jako plátci, ale Machková upozorňuje ještě na jednu zajímavost: „Aukční síň se v rámci předaukčního bádání dostala k materiálům z poslední výstavy v roce 1926 a na základě přípisu u jediné dochované černobílé fotografie z roku 1925 zjistila, že jako majitelka byla tehdy uvedena paní Lieserová, ale Henrietta, tedy teta Margarethy. Ona sama měla dvě dcery téhož věku a velmi podobné fyziognomie, Helenu a Annu, takže někteří odborníci se teď přiklánějí k interpretaci, že na podobizně by mohla být jedna ze sestřenic původní modelky.“

O Podobizně nebylo slyšet až do 60. let minulého století, kdy ji přes neupřesněnou prodejní galerii získala rodina současných majitelů z Rakouska, a ani ti až do konce roku 2022 netušili, jak cenný obraz mají. Když se zajímali o možný prodej, ukázalo se, že jde o olejomalbu Gustava Klimta.

Podle Machkové aukční síň uváděla, že visel ve vstupní hale jedné vily a majitelé asi příliš netušili, o jaké dílo se jedná. Plátno totiž nebylo ani signováno, ani datováno. Odhadní cena mezi 50 až 30 miliony eur by znamenala třetí nebo čtvrté místo v aktuálním Klimtově žebříčku nejdražších prodejů, již dvakrát se dostal přes top hranici 100 milionů dolarů.

„Ambice jsou ale opravdu vysoké, myslím, že k nim přispěly předchozí prodeje, zejména ten loňský z Londýna. A také stále bohatší klientela z Asie, zejména Číny a Japonska, kde je Klimt velmi populární,“ dodává Magda Machková z Artplus.cz.

Podobizna byla považována za ztracenou skoro sto let. „Znovuobjevení tohoto portrétu ženy, jednoho z nejkrásnějších portrétů Klimtova posledního období tvorby, je senzací,“ uvedla aukční síň im Kinsky v prohlášení. Aukční dům im Kinsky sídlí v paláci Kinských v centru Vídně a své služby sběratelům nabízí již přes třicet let. V celosvětovém měřítku jde spíše o regionálního specialistu na rakouské staré umění a klasickou modernu, starožitnosti.