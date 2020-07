Nejdelší přestávka v historii. Londýnská Národní galerie se kvůli koronaviru po 111 dnech otvírá

„Vítejte zpět,“ lákají kolemjdoucí velké červené transparenty. Navštívit galerii jako dřív už ale nebude možné.

Protože počet návštěvníků je omezený, každý se musí dopředu online zaregistrovat. A to nejlépe až s týdenním předstihem. Po budově se také nebude možné, tak jako do teď, volně pohybovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po 111 dnech se otevírá slavná Národní galerie na londýnském Trafalgarském náměstí. Natáčel zpravodaj Jaromír Marek

„V galerii platí jednosměrný provoz. Každý si musí vybrat jednu ze tří prohlídkových tras. Každá z nich zahrnuje řadu mistrovských děl, takže návštěvníci o nic nepřijdou. Každý může jít svým tempem, ale kdyby se chtěl jedním obrazem někdo kochat čtvrt hodiny, museli bychom ho požádat, ať pokračuje v prohlídce,“ vysvětluje kurátorka Caroline Campbellová.

První trasa zahrnuje rané křesťanské umění a končí u Leonarda a Michelangela. Druhá pak díla Rubense, Moneta i Van Gogha. A třetí anglické krajináře i francouzské modernisty. Všechny trasy jsou koncipovány tak, aby se návštěvníci nikde nekřížili. Doba, kdy se mohli lidé procházet galerií křížem krážem celý den, je prozatím pryč.

„Vítejte zpět,“ lákají kolemjdoucí velké červené transparenty. Navštívit galerii tak jako dřív už ale nebude možné. | Foto: Dylan Martinez | Zdroj: Reuters

„Vedle potěšení, že mohou naši galerii znovu navštívit, chceme, aby se návštěvníci cítili bezpečně. To je pro nás velmi důležité,“ říká Radiožurnálu ředitel londýnské Národní galerie Gabriele Finaldi.

Loni v touto dobou navštívilo sbírky denně 19 tisíc lidí. Pětašedesát procent návštěvníků tvořili zahraniční turisté.

„Samozřejmě, že strašně moc chceme, aby se turisté vrátili, a to co nejdříve. Na druhé straně je to, doufejme krátkodobá, příležitost, pro místní lidi, aby si k nám našli cestu. Aby si uvědomili, že je to především jejich galerie,“ dodává Campbellová.

Zahraniční návštěvníci budou moci bez dvoutýdenní karantény přicestovat do Británie od 10. července. To se týká i cestujících z České republiky. V nových podmínkách může galerie přivítat denně tři tisícovky návštěvníků.