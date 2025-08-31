Kule, listy, želízka a jednorožci. Výstava v Jáchymově představuje nejstarší nalezené hornické karty
V latinské knihovně v suterénu budovy jáchymovské radnice je k vidění výstava Příběh karet. Představuje podobu nejstarších nalezených hornických karet. Originály pocházejí z knihy z 16. století, která byla knihovně věnována roku 1521. Kromě klasických symbolů – kulí, listů, svršků, králů a es, jsou na nich zobrazeny také hornické atributy jako želízko, mlátek a jednorožec.
Sběratel a znalec historických karet Pavel Langer vysvětlil, že se jedná o nepovedené tisky, které byly později použity jako vycpávka kožené knižní vazby. Důvodem byla tehdejší vysoká cena papíru. „Aby byla vazba vysoká, vzaly se staré nepovedené tisky a šouply se pod kůži,“ popsal Langer.
Archy s celkem 48 kartami, tedy kompletní sadou, se tak ocitly v knize Celifodina, vydané roku 1515 v Lipsku Martinem Landsbergem. „Jáchymovské knihovně ji pak pravděpodobně věnoval rektor Stephan Roth v roce 1521,“ doplnila knihovnice Eva Kochová.
V 70. letech minulého století došlo na jáchymovské radnici k havárii a město nechalo knihy restaurovat. Práce prováděl loketský knihař Jan Sobota, který při obnově vazby karty objevil. Byly vytištěné metodou dřevořezu a ručně kolorované pomocí šablony neznámým kartářem. Podle dobových zvyklostí neměly zaoblené rohy.
„Některé byly poškozené červotoči a lepidlem použitým pro vlepení do knihy, proto bylo nutné je vyjmout a očistit. Poničený rub se rozpadal, a tak byl rozmělněn a použit na výrobu listů papíru, na které byly umístěny vždy čtyři karty stejné hodnoty,“ vysvětlila Kochová.
V Česku téměř zapomenuty
Knihař Jan Sobota, který později emigroval do Spojených států, se o jejich objevu zmínil v článku publikovaném v prestižním časopise Yale University Library Gazette. Díky tomu se informace o unikátních kartách dostala k odborníkům po celém světě.
O desítky let později se o článku dozvěděl jáchymovský patriot Jaroslav Ochec. „Zjistil jsem, že Yale University není jen ve Spojených státech, ale také v Mexiku a dokonce i v Austrálii. Na všechny instituce jsem tedy napsal,“ popisoval Ochec.
Díky spolupráci s Krajskou knihovnou v Karlových Varech zjistil, že časopis s článkem z roku 1992 ještě není digitalizován, ale mají ho i v Britské knihovně v Londýně. Po dalších peripetiích se tak k článku dostal. Další stopy vedly do Lokte, kde manželka už zesnulého Jana Soboty poskytla fotokopie původních archů s kartami jako předlohu.
Později se Ochec setkal s restaurátorkou Michaelou Caranovou, která vytvořila rekonstrukce karet, nerozeznatelné od originálů. Základ tvořily karty podobné dnešním na prší nebo mariáš. Pomocí šablon byly ručně kolorované.
„Vytvořila jsem i dobová poškození v podobě cestiček červotoče. Na některých místech vypadají i jako poškozené od ohně,“ řekla Caranová.
Hornické karty se staly součástí stálé expozice Latinské školy v jáchymovské knihovně. „Je to pro mě veliká radost, jde o výsledek dvouleté práce,“ pochvaloval si Ochec.
Karbaníci a sběratelé kuriozit si mohou s hornickými kartami také zahrát. Kromě vystavených originálů jsou v knihovně k dispozici i jejich repliky jako suvenýry.