Kule, listy, želízka a jednorožci. Výstava v Jáchymově představuje nejstarší nalezené hornické karty

V latinské knihovně v suterénu budovy jáchymovské radnice je k vidění výstava Příběh karet. Představuje podobu nejstarších nalezených hornických karet. Originály pocházejí z knihy z 16. století, která byla knihovně věnována roku 1521. Kromě klasických symbolů – kulí, listů, svršků, králů a es, jsou na nich zobrazeny také hornické atributy jako želízko, mlátek a jednorožec.

Reportáž Jáchymov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Více než 500 let stará sada hornických karet v Jáchymově

Více než 500 let stará sada hornických karet v Jáchymově | Foto: Josef Šorfa | Zdroj: Český rozhlas

Sběratel a znalec historických karet Pavel Langer vysvětlil, že se jedná o nepovedené tisky, které byly později použity jako vycpávka kožené knižní vazby. Důvodem byla tehdejší vysoká cena papíru. „Aby byla vazba vysoká, vzaly se staré nepovedené tisky a šouply se pod kůži,“ popsal Langer.

Přehrát

00:00 / 00:00

Reportáž o výstavě hornických karet připravil Josef Šorfa

Archy s celkem 48 kartami, tedy kompletní sadou, se tak ocitly v knize Celifodina, vydané roku 1515 v Lipsku Martinem Landsbergem. „Jáchymovské knihovně ji pak pravděpodobně věnoval rektor Stephan Roth v roce 1521,“ doplnila knihovnice Eva Kochová.

V 70. letech minulého století došlo na jáchymovské radnici k havárii a město nechalo knihy restaurovat. Práce prováděl loketský knihař Jan Sobota, který při obnově vazby karty objevil. Byly vytištěné metodou dřevořezu a ručně kolorované pomocí šablony neznámým kartářem. Podle dobových zvyklostí neměly zaoblené rohy.

„Některé byly poškozené červotoči a lepidlem použitým pro vlepení do knihy, proto bylo nutné je vyjmout a očistit. Poničený rub se rozpadal, a tak byl rozmělněn a použit na výrobu listů papíru, na které byly umístěny vždy čtyři karty stejné hodnoty,“ vysvětlila Kochová.

V Česku téměř zapomenuty

Knihař Jan Sobota, který později emigroval do Spojených států, se o jejich objevu zmínil v článku publikovaném v prestižním časopise Yale University Library Gazette. Díky tomu se informace o unikátních kartách dostala k odborníkům po celém světě.

O desítky let později se o článku dozvěděl jáchymovský patriot Jaroslav Ochec. „Zjistil jsem, že Yale University není jen ve Spojených státech, ale také v Mexiku a dokonce i v Austrálii. Na všechny instituce jsem tedy napsal,“ popisoval Ochec.

3:17

OBRAZEM: Z Austrálie až do Česka. Muzeum v Chrudimi dostalo darem desítky unikátních hraček

Číst článek

Díky spolupráci s Krajskou knihovnou v Karlových Varech zjistil, že časopis s článkem z roku 1992 ještě není digitalizován, ale mají ho i v Britské knihovně v Londýně. Po dalších peripetiích se tak k článku dostal. Další stopy vedly do Lokte, kde manželka už zesnulého Jana Soboty poskytla fotokopie původních archů s kartami jako předlohu.

Později se Ochec setkal s restaurátorkou Michaelou Caranovou, která vytvořila rekonstrukce karet, nerozeznatelné od originálů. Základ tvořily karty podobné dnešním na prší nebo mariáš. Pomocí šablon byly ručně kolorované.

„Vytvořila jsem i dobová poškození v podobě cestiček červotoče. Na některých místech vypadají i jako poškozené od ohně,“ řekla Caranová.

Hornické karty se staly součástí stálé expozice Latinské školy v jáchymovské knihovně. „Je to pro mě veliká radost, jde o výsledek dvouleté práce,“ pochvaloval si Ochec.

Karbaníci a sběratelé kuriozit si mohou s hornickými kartami také zahrát. Kromě vystavených originálů jsou v knihovně k dispozici i jejich repliky jako suvenýry.

Josef Šorfa, max, nvl Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Výtvarné umění

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme