Spoustě lidem vadím z podstaty, jako žena malující se sprejem. Dennodenně narážím na odpor, říká Toy Box

Atmosféra provázející prezidentskou volbu přiměla i řadu umělců k výzvám k aktivní účasti na hlasování nebo k přímé podpoře jednoho z kandidátů. To je případ streetartové umělkyně a komiksová kreslířka Toy Box. Pro Petra Pavla se rozhodla i přesto, že je pacifistka a členka antimilitaristického hnutí Food Not Bombs: „Jakékoli násilí, a to i institucionální, armádní, se mi protiví. Ale v těchto volbách jsem tak musela učinit." Praha 10:12 5. února 2023

„Andrej Babiš pro mě představoval takovou protihodnotu, že mi přišlo důležité k volbám jít a veřejně vyzvat lidi, aby to také udělali,“ vysvětluje Toy Box.

Ve své tvorbě se věnuje aktuálním společenským tématům, jako jsou práva zvířat nebo klimatická změna, která podle ní nemůže být nikomu lhostejná. Nebrání se ani nálepce angažovaného umění, byť jde o minulým režimem zprofanovaný pojem.

„Já se doopravdy občansky angažuji, jak jen umím a můžu,“ zdůrazňuje.

Do značné míry prý platí, že čím větší je pomalovaná plocha, tím větší je zásah veřejnosti. Například Pérák, kterého loni namalovala na Žižkově, se rozprostíral na ploše 180 metrů čtverečních.

„Dennodenně narážím na odpor, spoustě lidí vadím z podstaty. Témata, kterými se zabývám, považují je za příliš kontroverzní. “

„Těší mě, když stojím u zdi, tvořím dílo a lidé se zastavují a ptají se, co to má znamenat. I když se mnou třeba nesouhlasí, je to pro mě důležité.“

„Dennodenně narážím na odpor, spoustě lidí vadím z podstaty. Vadí jim moje názory a témata, kterými se zabývám, považují je za příliš kontroverzní. Žena malířka, která navíc maluje se sprejem, je pro tu konzervativní část společnosti zosobněním toho, co jí vadí,“ uvádí.

Náprava zničeného prostoru

Toy Box se zároveň pozastavuje nad tím, že lidem často vadí její díla nebo obecně streetart, ale ne už obrovské billboardy a vizuální smog, který je všude kolem.

„Byla bych ráda, kdyby se ulice českých měst kultivovaly v tom duchu, že by tam toho v nich mohlo být méně. Streetart nebo graffiti je poslední problém, který česká ulice má,“ upozorňuje.

Vášnivé reakce vyvolávají třeba velkoformátové pouliční malby v Praze na Florenci z cyklu Tváře klimatické změny, které ukazují na reálné lidi denně pociťující dopady změn klimatu.

„Lidé mi psali, že jsem tím streetartem tu budovu zničila. Ale když se tam podíváte, tak celé to místo bylo zničené. Je tam nepořádek, odpadky, je to tam šedivé a lidem tam není dobře. Naopak si myslím, že tomu místu můžu pomoci, když tam přinesu obraz, i třeba abstraktní,“ míní.

„Street art má ve srovnání s uměním v galeriích tu výhodu, že zasahuje obyčejné lidí, kteří chodí kolem. A to sdělení, které do díla vkládáte, tomu musíte přizpůsobit. Baví mě, že je třeba komunikovat jednoduše, aby to bylo srozumitelné,“ popisuje umělkyně.

