Dobrodružství počítačové postavičky Chuchla prožijí děti v písecké Sladovně na výstavě Zachuchleno

Expozici už si prošly Terezka a Vaneskou. „Je tady televize, slon, vyzkoušely jsme zatloukávání, vystřelování, bludiště,“ ukazují.

Interaktivní výstava je ideální pro děti právě v jejich věku, tedy do deseti let. Expozice je zavede do prostředí počítačové hry Chuchel českého studia Amanita Design. „Děti, které sem vstoupí, ale i dospělí, se octnou v prostředí, které je velmi inspirované tou hrou,“ potvrzuje ředitel Sladovny Adam Langer.

„Pro to, aby vznikla počítačová hra, je potřeba nějaký vizuální vjem, takže tady je obrazovka, televize, ve které mohou vznikat příběhy. Je tu také reproduktor, kam mohou děti vlézt a založit třeba kapelu, a pak je tady slon, v jehož hlavě se mohou odehrávat příběhy, nápady,“ popisuje.

Hra má jednoduchý příběh, který můžou děti i dospělí zažít také na výstavě. „Chuchel a Kekel se nejdřív nemají rádi a bojují o třešeň. V jednu chvíli si řeknou, že budou spolupracovat, a od té doby, co si pomáhají, už se vše vyvíjí jen dobře,“ líčí Adam Langer.

Výstava Zachuchleno zůstane v písecké galerii Sladovna až do léta.