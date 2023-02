Šach mat v Kunsthalle. Galerie ukazuje možnosti zpracování starých vinylů nebo kazet

Magnetofonové pásky, gramofonové desky nebo obraz složený z obalů od kazet. I to je k vidění v pražském Kunsthalle na výstavě A Blink of an Eye and the Years are Behind Us (Jedno mávnutí řas, a za námi jsou léta), na které představili dosud největší přehlídkou děl berlínského výtvarníka Gregora Hildebrandta na světě. Ta je ale k vidění už jenom do 13. února.

