Lennonova zeď se na den ‚přestěhovala‘ z Prahy do Paříže. Nafukovací verze stála před Pantheonem

Pražská Lennonova zeď má od čtvrtka kopii v Paříži. Je stejně dlouhá, vysoká a stojí před Pantheonem. Na rozdíl od svého pražského modelu je ale nafukovací. V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie ji do Francie přivezla skupina českých umělců. Od stálého zpravodaje Paříž 8:32 21. října 2022

Francouzská umělkyně Annaelle Bouardová se svou malbou na nafukovaci Lennonově zdi | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Na nafukovací zdi před pařížským Pantheonem jsou stejné malby, které evropští umělci vytvořili i na zdi na pražské Malé straně. Vidím tady obličej Johna Lennona, o kousek dál kosmonauta, který drží v rukách zeměkouli. A uprostřed je kruh s unijními hvězdami, tudy se dá procházet na druhou stranu směrem k Pantheonu.

„Tou zdí můžete projít skrz, tam a zpátky. Je to vlastně o tom, že zeď nás nerozděluje, ale spojuje. V Praze je na Lennonově zdi zrcadlo, ve kterém se sami vidíte. To znamená, že se stáváte součástí uměleckého díla,“ popsal Radiožurnálu umělec Pavel Šťastný.

Ten přijel do Paříže s nafukovací replikou pražské Lennonovy zdi. Právě on začátkem září přizval do Prahy 27 unijních výtvarníků a další dva umělce z Ukrajiny a Norska, aby v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie přemalovali Lennonovu zeď.

Podílela se na tom i francouzská umělkyně Annaëlle Bouardová, která byla i v Paříži při odhalování nafukovací kopie pražské Lennonovy zdi: „Namalovala jsem velký červený kruh, který přitáhne pozornost. Chtěla jsem znázornit lásku, soudržnost a zároveň různorodost. Na obrázku jsou vidět lidé různých sexuálních orientací, genderů a stáří. Doufám, že z toho všeho vyzařuje něžnost.“

Pavel Šťastný, starostka V. pařížského obvodu Florence Berthout, velvyslanec ČR v Paříži Michel Fleischmann a jeho manželka Kateřina Lojdová | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Podle Annaëlle je mezi Lennonovými zdmi velký rozdíl. Zatímco ta pařížská nafukovací zůstává stejná, ta pražská se neustále mění a každý kolemjdoucí tam po sobě může zanechat novou malbu.

Na celém projektu se podílel i český velvyslanec ve Francii Michel Fleischmann: „Jistě, zdi vždy rozdělují. Tato zeď má ale výhodu, že je nafukovací. To znamená, že ji vyfoukneme, protože všechny zdi mají zmizet, aby nerozdělovaly.“

Nafukovací Lennonova zeď je hned před pařížským Pantheonem a zároveň vedle radnice pátého pařížského obvodu, který vede starostka Florence Berthoutová.

„Je to krásný projev úcty k Evropské unii od České republiky, která v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Navíc jsme tady na kopci svaté Jenovéfy, což je místo zaslíbené myšlení a volnosti, protože tady byla založená Sorbonna a tady je Pantheon. Pantheon je chrámem francouzské republiky, stojí na třech pilířích: volnost, rovnost a bratrství,“ řekla starostka.

Nafukovací Lennonova zeď bude před pařížským Pantheonem stát zhruba do osmé hodiny večerní. Pak ji čeští umělci sbalí a pojedou zpět do Prahy. V plánu ale je ji vystavovat i v dalších evropských městech.

Nafukovací replika pražské Lennonovy zdi před pařížským Pantheonem. Je 35 metrů dlouhá a pět metrů vysoká | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas